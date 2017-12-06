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11:00 (мск), источник: СуперОмск

Омская мэрия не нашла причин отравления 14 школьников в столовой

Стали известны подробности отравления 14 учеников школы № 159 в городе Омске.

По словам городских чиновников, дети не могли отравиться в столовой — причиной инцидента мэрия видит норовирусную инфекцию.

«Результаты экспертизы в школьной столовой показали отрицательный результат — никакой кишечной инфекции там не найдено. Причина отравления 14 детей — норовирусная инфекция. На данный момент у нас не завершена экспертиза только йогуртов, в которых могли быть вредоносные микроорганизмы», — отмечает глава департамента образования Омска Екатерина Спехова.

Более того, по словам чиновницы, школьная столовая до сих пор не открыта. Для детей старших классов организована длинная, часовая перемена, для того чтобы они смогли сходить домой и поесть.

Как уже сообщал «СуперОмск», 29 ноября 2017 года в вечернее время в инфекционное отделение медицинского учреждения попало 14 школьников из данного учебного заведения. Уже в четверг, 30 ноября, утром в образовательное учреждение не пришли 17 школьников, некоторые из которых также пояснили, что по состоянию здоровья вынуждены были остаться дома. Учащиеся почувствовали недомогание после того, как поели в школьной столовой.

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