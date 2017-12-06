Омская мэрия не нашла причин отравления 14 школьников в столовой

По словам городских чиновников, дети не могли отравиться в столовой — причиной инцидента мэрия видит норовирусную инфекцию.

«Результаты экспертизы в школьной столовой показали отрицательный результат — никакой кишечной инфекции там не найдено. Причина отравления 14 детей — норовирусная инфекция. На данный момент у нас не завершена экспертиза только йогуртов, в которых могли быть вредоносные микроорганизмы», — отмечает глава департамента образования Омска Екатерина Спехова.

Более того, по словам чиновницы, школьная столовая до сих пор не открыта. Для детей старших классов организована длинная, часовая перемена, для того чтобы они смогли сходить домой и поесть.