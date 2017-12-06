В Петербурге сотрудника МЧС осудили за взятки

Источник: AP 2017

По данным ОПС, сотрудник МЧС требовал взятки в ходе проведения проверок юридических лиц за назначение минимального наказания или непривлечение к административной ответственности, а также общее покровительство. Три взятки в размере 30, 28 и 32 тысяч рублей от ООО «Испытатель», ООО «Офис-Прайд» и ООО «Авто-Про» были переведены Капрову по безналичному расчёту якобы в счет оплаты товара через счета юрлиц, должностные лица которых не были осведомлены о преступном умысле сотрудника МЧС. Ещё одну взятку от ООО «Испытатель» в сумме 30 тысяч рублей Капрову получить не удалось, поскольку один из счетов не был передан на оплату.

Кроме того, подсудимый получил 85 тысяч рублей от ЗАО «Строительное Объединение квартальной застройки», сотрудников которого Капров в ходе проведения проверки склонил к оказанию спонсорской помощи в виде покупки якобы необходимых для его отдела специальных костюмов. Переданный Капровым в организацию счёт был оплачен, похищенными деньгами сотрудник МЧС распорядился по своему усмотрению.

По решению суда Капров признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 (Мошенничество), частью 3 статьи 290 (Получение взятки), а также частью 3 статьи 30 — части 3 статьи 290 УК РФ (Покушение на получение взятки).

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года условно, с испытательным сроком 3,5 года, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти на срок 2 года», — говорится в сообщении.