Под Волгоградом поезд насмерть сбил 76-летнего мужчину
76-летний пенсионер погиб под колесами грузового поезда в Иловлинском районе Волгоградской области.
76-летний пенсионер погиб под колесами грузового поезда в Иловлинском районе Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в Южном СУT СК России, мужчина хотел перейти железнодорожное полотно в неустановленном месте на 1004 километре станции «Качалино». Машинист поезда подавал ему световые и звуковые сигналы, а затем применил экстренное торможение, однако,
К настоящему моменту следователи уже осмотрели место происшествия, опросили машиниста и очевидцев произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.