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11:19 (мск), источник: АиФ Волгоград

Под Волгоградом поезд насмерть сбил 76-летнего мужчину

76-летний пенсионер погиб под колесами грузового поезда в Иловлинском районе Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в Южном СУT СК России, мужчина хотел перейти железнодорожное полотно в неустановленном месте на 1004 километре станции «Качалино». Машинист поезда подавал ему световые и звуковые сигналы, а затем применил экстренное торможение, однако, из-за небольшого расстояния трагедии избежать не удалось, поезд сбил пенсионера.

К настоящему моменту следователи уже осмотрели место происшествия, опросили машиниста и очевидцев произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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