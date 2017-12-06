Под Волгоградом поезд насмерть сбил 76-летнего мужчину

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в Южном СУT СК России, мужчина хотел перейти железнодорожное полотно в неустановленном месте на 1004 километре станции «Качалино». Машинист поезда подавал ему световые и звуковые сигналы, а затем применил экстренное торможение, однако, из-за небольшого расстояния трагедии избежать не удалось, поезд сбил пенсионера.