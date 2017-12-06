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10:58 (мск), источник: НТА-Приволжье

Нижегородец осужден за махинации с налогами на сумму 77 млн. рублей

Как сообщает прокуратура Нижегородской области, 39-летний директор одной из коммерческих фирм Нижнего Новгорода незаконно получил возмещение НДС в размере более 77 млн рублей.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

В частности, суд установил, что в январе 2009 года мужчина создал общество с ограниченной ответственностью «Абрис’с целью незаконного возмещения НДС. Для этого он подал в ИФНС России по Ленинскому району Нижнего Новгорода налоговую декларацию, которая содержала фиктивные сведения о закупке возглавляемой им организации товаров на сумму более 500 млн. рублей, включавшей в себя НДС, подлежащий возмещению за счет средств федерального бюджета.

Также он предоставил поддельные документы, подтверждающие осуществление компанией реальной деятельности и закупку товаров. В апреле 2010 года бюджетные денежные средства в сумме более 77 млн. рублей были перечислены на расчетный счет организации.

Однако, по выводам прокуратуры, данная организация деятельность не проводила.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил мошеннику наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, судья удовлетворил иск территориального отдела ИФНС России и взыскал с фигуранта дела 77 млн. рублей.

Отмечается, что в настоящее время приговор в законную силу ещё не вступил.

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