В Челябинской области задержан руководитель строительной компании, обманувшей дольщиков

Имя задержанного в полиции пока не называют. Однако известно, что обыски прошли в рамках расследования уголовного дела по мошенничеству в особо крупном размере. Его возбудили в следственном отделе ОМВД Копейска. Речь идет о махинациях в сфере жилищного строительства.

«Данные мероприятия направлены на установление фактов хищения денежных средств участников долевого строительства. Намечен план следственных и оперативных мероприятий, направленный на сбор доказательств. Следователи устанавливают всех участников долевого строительства, чтобы затем признать их потерпевшими, а также выясняют общую сумму неисполненных обязательств по заключенным с физическими и юридическими лицами договорам долевого участия», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.