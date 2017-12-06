В Челябинской области задержан руководитель строительной компании, обманувшей дольщиков

Имя задержанного в полиции пока не называют. Однако известно, что обыски прошли в рамках расследования уголовного дела по мошенничеству в особо крупном размере. Его возбудили в следственном отделе ОМВД Копейска. Речь идет о махинациях в сфере жилищного строительства.
«Данные мероприятия направлены на установление фактов хищения денежных средств участников долевого строительства. Намечен план следственных и оперативных мероприятий, направленный на сбор доказательств. Следователи устанавливают всех участников долевого строительства, чтобы затем признать их потерпевшими, а также выясняют общую сумму неисполненных обязательств по заключенным с физическими и юридическими лицами договорам долевого участия», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Ход расследования взял под личный контроль начальник Главного следственного управления ГУ МВД региона Андрей Сухопаров.