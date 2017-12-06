Под Пермью микроавтобус сбил троих детей

По данным ведомства, трагедия на трассе «Кунгур — Соликамск» произошла около 17.50 во вторник.
«Водитель 1966 года рождения за рулем микроавтобуса “Газель” допустил наезд на трех детей, двоим из которых по 8 лет, одному — 11. В результате аварии один ребенок скончался на месте происшествия, до приезда бригады скорой помощи. Двое детей получили травмы, они госпитализированы в ближайшую больницу, известно, что один из пострадавших детей в тяжелом состоянии», — сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, дети переходили дорогу в неустановленном для этого месте.
«Сейчас водитель задержан и помещен в следственный изолятор. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть одного и более лиц», — добавил представитель краевого МВД.