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10:51 (мск), источник: РИА Новости

Под Пермью микроавтобус сбил троих детей

УФА, 6 дек — РИА Новости. Микроавтобус на трассе вблизи Соликамска сбил троих переходивших дорогу детей: один ребенок погиб, двое с травмами госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель МВД Пермского края.

По данным ведомства, трагедия на трассе «Кунгур — Соликамск» произошла около 17.50 во вторник.

«Водитель 1966 года рождения за рулем микроавтобуса “Газель” допустил наезд на трех детей, двоим из которых по 8 лет, одному — 11. В результате аварии один ребенок скончался на месте происшествия, до приезда бригады скорой помощи. Двое детей получили травмы, они госпитализированы в ближайшую больницу, известно, что один из пострадавших детей в тяжелом состоянии», — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, дети переходили дорогу в неустановленном для этого месте.

«Сейчас водитель задержан и помещен в следственный изолятор. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть одного и более лиц», — добавил представитель краевого МВД.

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