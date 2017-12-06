Жительница Омска, сломавшая нос фельдшеру скорой, заплатит 35 тысяч рублей

«Ленинский районный суд Омска назначил ей наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Кроме того, суд обязал ее выплатить потерпевшей 20 тысяч рублей в счет компенсации причиненного морального вреда», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, утром 9 сентября 2017 года женщина вместе со своим супругом в состоянии алкогольного опьянения была доставлена в омский отдел полиции № 5 из развлекательного заведения для разбирательства после учиненной там драки.
«Находясь в помещении фойе отдела полиции, она попросила вызвать ей бригаду скорой медицинской помощи, жалуясь на боль в руке. Во время осмотра женщина из хулиганских побуждений нанесла фельдшеру скорой медицинской помощи один удар правой рукой в область лица», — говорится в сообщении. У медработника были зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и закрытый перелом костей носа.
При этом, отметили в прокуратуре, женщина в присутствии посторонних публично оскорбила в грубой нецензурной форме сотрудника полиции.
В свою очередь в следственном управлении СК РФ по региону сообщили, что в ходе следствия обвиняемая вину не признала, пояснив, что «ударила врача рефлекторно». Однако инцидент был записан сотрудниками полиции на видеокамеру мобильного телефона, и эта видеозапись послужила одним из доказательств по уголовному делу, добавили в СУСК.