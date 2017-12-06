Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу
Успех диеты зависит от генов
Трое россиян за неделю попросили убежища на Украине
Все сдаем валюту: рубль снова укрепляется
Поклонники раскритиковали Бузову за выступление в «купальнике»
Минобороны подтвердило перехват разведчика США над Черным морем Военные раскрыли подробности перехвата американского самолета
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу
СМИ: Киркоров поддержит соперника России на «Евровидении 2018»
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Актера Еремеева признали биологическим сыном Спартака Мишулина
Невестка Понаровской поведала о жизни свекрови
Итальянский бренд представил платье из двух пакетов
Письма Греты Гарбо рассказали об одиночестве кинозвезды
Эксперт: у Су-57 есть параметры, не имеющие аналогов в мире
Пушков заявил, что РФ не выполнит требования Киева
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Как обновить интерьер к зиме
Фоторепортажи
8Поклонение Ким Чен Ыну
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
11:16 (мск), источник: РИА Новости

Жительница Омска, сломавшая нос фельдшеру скорой, заплатит 35 тысяч рублей

НОВОСИБИРСК, 6 дек — РИА Новости. Суд в Омске приговорил к штрафу и компенсации 29-летнюю женщину, сломавшую нос фельдшеру скорой помощи, у которой также диагностировали сотрясение головного мозга, сообщила в среду прокуратура Омской области.

«Ленинский районный суд Омска назначил ей наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Кроме того, суд обязал ее выплатить потерпевшей 20 тысяч рублей в счет компенсации причиненного морального вреда», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, утром 9 сентября 2017 года женщина вместе со своим супругом в состоянии алкогольного опьянения была доставлена в омский отдел полиции № 5 из развлекательного заведения для разбирательства после учиненной там драки.

«Находясь в помещении фойе отдела полиции, она попросила вызвать ей бригаду скорой медицинской помощи, жалуясь на боль в руке. Во время осмотра женщина из хулиганских побуждений нанесла фельдшеру скорой медицинской помощи один удар правой рукой в область лица», — говорится в сообщении. У медработника были зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и закрытый перелом костей носа.

При этом, отметили в прокуратуре, женщина в присутствии посторонних публично оскорбила в грубой нецензурной форме сотрудника полиции.

В свою очередь в следственном управлении СК РФ по региону сообщили, что в ходе следствия обвиняемая вину не признала, пояснив, что «ударила врача рефлекторно». Однако инцидент был записан сотрудниками полиции на видеокамеру мобильного телефона, и эта видеозапись послужила одним из доказательств по уголовному делу, добавили в СУСК.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Жительница Омска, сломавшая нос фельдшеру скорой, заплатит 35 тысяч рублей
В Омске более 260 человек эвакуировали из детсада после короткого замыкания
Глава ОКР допустил появление российского флага на Олимпиаде
Саакашвили объявили в розыск на Украине
СМИ: проект «атомного поезда» заморозили из-за нехватки средств
Госдума запретила вход в палату американским СМИ-иноагентам
Опубликован рейтинг туристической привлекательности регионов РФ
Гендиректора компании «КрасАвиа» заподозрили в получении взятки
Искусственный интеллект научили подделывать погоду
Спорт
МОК допустил на Игры в Пхёнчхане «Олимпийцев из России» Вместо национальных гимна и флага на церемониях награждения российских спортсменов будут использованы символы МОК
Авто
В России решили, что 130 км/ч безопаснее, чем 110 км/ч Но только при условии соблюдения участниками правил дорожного движения
Hi-Tech
Безрамочный смартфон по отличной цене появился в России Вытянутые экраны 18:9, которые позволяют сделать смартфоны почти безрамочными, плавно переехали в средний класс
Кино
Джоли пыталась спасти брак с Питтом с помощью съемок фильма Звезда призналась, что работа над драмой «Лазурный берег» была попыткой наладить отношения с мужем
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
В Мордовии болельщиков чемпионата мира по футболу поселят в палатках
Леди
Подворачиваете или заправляете? Какую обувь подобрать к джинсам Джинсы становятся ключевым предметом гардероба, и, как мы все знаем, заправлять их в сапоги не стоит. Как быть и что делать — читай в нашей статье
Дети
Рита Дакота рассказала о трудностях материнства Певица поделилась откровениями в своем блоге.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь