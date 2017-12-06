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11:18 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Бывший преподаватель аграрного университета осуждён за взяточничество

Советский районный суд Уфы вынес приговор 51-летней уфимке, бывшему преподавателю Башкирского государственного аграрного университета.

Она признана виновной по статьям «Получение взятки», «Служебный подлог», сообщили в пресс-службе Прокуратуры Башкортостана.

В суде установили, что в июне этого года обвиняемая через посредников предложила студентам за взятку в сумме от 1,3 до 1,7 тыс рублей сдать экзамен по дисциплине «Информатика».

При получении от 13 студентов 19,5 тыс рублей, злоумышленница была задержана с поличным. Преподаватель успела проставить оценки в зачетные книжки учащихся, не проверив их фактические знания. Подсудимая вину признала. Суд приговорил ее к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 3 года, с лишением права заниматься преподавательской деятельностью в течение 3 лет.

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