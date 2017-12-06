В Калининградской области на территории базы отдыха нашли 50-килограммовую авиабомбу
В Багратионовском округе обнаружили 50-килограммовую авиабомбу. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в региональном управлении МЧС.
В Багратионовском округе обнаружили 50-килограммовую авиабомбу. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в региональном управлении МЧС.
Снаряд нашли на территории базы отдыха «Бальга», расположенной в районе посёлка Весёлое. Во вторник, 5 декабря, в 10:50 специалисты «Форпост Балтики плюс» вывезли авиабомбу ФАБ-50 для последующего уничтожения.
Для транспортировки взрывоопасного предмета времён Великой Отечественной войны задействовали девять человек и три единицы техники.