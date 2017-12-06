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11:25 (мск), источник: Интерфакс

К проверке пожара в соликамской колонии подключились общественники и краевой омбудсмен

Пермь. 6 декабря. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Общественная наблюдательная комиссия Пермского края в среду начала проверку в связи с возгоранием административного здания на территории исправительной колонии (ИК) строгого режима № 1 в Соликамске, сообщила агентству «Интерфакс-Поволжье» зампред регионального ОНК Анна Каргапольцева.

«Проверять будем все полностью: что конкретно горело, посмотрим санчасть. Также зайдем к заключенным, может быть там были какие-то протесты. Все осмотрим и потом дадим свои комментарии», — сказала А. Каргапольцева.

По ее словам, первые результаты проверки можно ожидать уже в течение текущего дня.

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Также проверкой инцидента занимаются сотрудники аппарата регионального омбудсмена Павла Микова. На месте происшествия находится начальник отдела по работе с правоохранительными органами Дмитрий Шевченко, сообщается на сайте уполномоченного.

«В настоящее время, по информации сотрудника аппарата, проводятся мероприятия по устранению последствий пожара, решается вопрос по организации питания, так как выгорело здание столовой», — говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, во вторник в 21:15 по местному времени в ИК-1 загорелась кровля административного здания на территории учреждения. На место возгорания были вызваны пожарные расчеты исправительных колоний ГУФСИН, а также расчет сил МЧС. Пожар был ликвидирован в 20:30 мск. Погибших и пострадавших нет. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание на чердаке административного здания. Площадь возгорания составила 1 тыс. 100 кв. метров.

Для выяснения причин пожара на месте происшествия работает комиссия ГУФСИН по Пермскому краю. Также проверкой этого инцидента занялась региональная прокуратура.

ИК-1 находится рядом с колонией N2 («Белый лебедь») для пожизненно осужденных.

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