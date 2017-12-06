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11:23 (мск), источник: Новости Воронежа

Под Воронежем у мужчины нашли трехлитровую банку бездымного пороха

Бывший охотник не сдал все боеприпасы.

Источник: Новости Воронежа

Полицейские получили данные, что житель Рамони нелегально хранит взрывчатые вещества. Стражи порядка проверили информацию. В ходе обыска в доме нашли трехлитровую банку с подозрительным веществом.

«Исследование показало, что в ней было 445 граммов бездымного пироксилинового пороха», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Оказалось, что 57-летний хозяин раньше был охотником, а потом он продал ружье и аннулировал лицензию, а порох оставил. Отметим, что за нелегальное хранение взрывчатых веществ предусмотрено серьезное наказание — мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

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 Под Воронежем у мужчины нашли трехлитровую банку бездымного пороха
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