Под Воронежем у мужчины нашли трехлитровую банку бездымного пороха
Бывший охотник не сдал все боеприпасы.
Бывший охотник не сдал все боеприпасы.
Полицейские получили данные, что житель Рамони нелегально хранит взрывчатые вещества. Стражи порядка проверили информацию. В ходе обыска в доме нашли трехлитровую банку с подозрительным веществом.
«Исследование показало, что в ней было 445 граммов бездымного пироксилинового пороха», — рассказали в
Оказалось, что 57-летний хозяин раньше был охотником, а потом он продал ружье и аннулировал лицензию, а порох оставил. Отметим, что за нелегальное хранение взрывчатых веществ предусмотрено серьезное наказание — мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.