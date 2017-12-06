В поликлинике в Воронежской области на приеме у окулиста умер 51-летний мужчина

В районной поликлинике в Ольховатском районе умер 51-летний мужчина. Трагедия произошла на приеме у врача-окулиста утром в среду, 6 ноября, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» очевидцы случившегося.

— Я стояла в очереди к окулисту, передо мной в кабинет зашел мужчина, на вид ему было около 50 лет. Через некоторое время туда позвали терапевта, мужчина лежал на кушетке. Медсестры закрыли дверь и сказали, что больной умер, — сообщила женщина.