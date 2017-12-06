В поликлинике в Воронежской области на приеме у окулиста умер 51-летний мужчина
По предварительным данным, пациенту стало плохо с сердцем.
По предварительным данным, пациенту стало плохо с сердцем.
В районной поликлинике в Ольховатском районе умер 51-летний мужчина. Трагедия произошла на приеме у
— Я стояла в очереди к окулисту, передо мной в кабинет зашел мужчина, на вид ему было около 50 лет. Через некоторое время туда позвали терапевта, мужчина лежал на кушетке. Медсестры закрыли дверь и сказали, что больной умер, — сообщила женщина.
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Врачи пока не комментируют ситуацию.