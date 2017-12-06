Из-за снегопада в 11 районах Самарской области наблюдались перебои с электричеством

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Энергетики филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») — «Самарские распределительные сети» вторые сутки борются с последствиями циклона, обрушившегося на Самарскую область, сообщает пресс-служба компании. Все потребители, в том числе и оказавшиеся без электроснабжения социально-значимые объекты, в настоящее время запитаны, в том числе по резервным схемам.

Энергетики в круглосуточном режиме ведут работы по восстановлению постоянной схемы электроснабжения потребителей. Всего в работах задействовано 15 бригад (66 человек) и 18 единиц техники, в том числе и прибывшие на помощь самарским энергетикам четыре бригады «Оренбургэнерго». На воздушных линиях электропередачи проводится плавка гололеда. Там, где эта операция невозможна, энергетики осуществляют механическую обивку наледи.

Как сообщают в пресс-службе компании, на среду, 6 декабря, все потребители, в том числе и оказавшиеся без электроснабжения социально-значимые объекты, запитаны, в том числе по резервным схемам.