Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов»
Интимная пластика: три реальные истории
Госдеп выразили опасения из-за нового закона РФ о журналистах
Все сдаем валюту: рубль снова укрепляется
Глава Минспорта высказался о решении МОК
Семья бросила дочь, оставив записку о месте встречи через 10 летОни увиделись спустя 22 года — дочь приехала в Китай из Америки
Ольга Бузова представила фильм «Zомбоящик» и спела
Лаврентьев из «Голоса» и «Орла и решки» стал ведущим нового шоу
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
“99,99%”: актера Еремеева признали сыном Спартака Мишулина
Невестка Понаровской поведала о жизни свекрови
Итальянский бренд представил платье из двух пакетов
Письма Греты Гарбо рассказали об одиночестве кинозвезды
Эксперт: у Су-57 есть параметры, не имеющие аналогов в мире
Пушков заявил, что РФ не выполнит требования Киева
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Как обновить интерьер к зиме
Фоторепортажи
8Поклонение Ким Чен Ыну
12Лесные пожары в Калифорнии
11:31 (мск), источник: Volga News

Из-за снегопада в 11 районах Самарской области наблюдались перебои с электричеством

Снегопад стал причиной технологических нарушений на электрических сетях в 11 районах Самарской области, сообщают «Самарские распределительные сети». Наибольшее число отключений произошло в Безенчукском, Красноармейском, Пестравском и Сызранском районах.

Источник: Reuters

Энергетики филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») — «Самарские распределительные сети» вторые сутки борются с последствиями циклона, обрушившегося на Самарскую область, сообщает пресс-служба компании. Все потребители, в том числе и оказавшиеся без электроснабжения социально-значимые объекты, в настоящее время запитаны, в том числе по резервным схемам.

Энергетики в круглосуточном режиме ведут работы по восстановлению постоянной схемы электроснабжения потребителей. Всего в работах задействовано 15 бригад (66 человек) и 18 единиц техники, в том числе и прибывшие на помощь самарским энергетикам четыре бригады «Оренбургэнерго». На воздушных линиях электропередачи проводится плавка гололеда. Там, где эта операция невозможна, энергетики осуществляют механическую обивку наледи.

Как сообщают в пресс-службе компании, на среду, 6 декабря, все потребители, в том числе и оказавшиеся без электроснабжения социально-значимые объекты, запитаны, в том числе по резервным схемам.

ГУ МЧС России по Самарской области предупреждает о сохранении неблагоприятной погоды в регионе и порывах ветра до 20 м/с. Энергетики напоминают жителям области об опасности приближения к оборванным проводам и необходимости соблюдения правил безопасного поведения вблизи энергообъектов. Обо всех нарушениях следует незамедлительно сообщать по телефонам горячей линии: 8−800−775−16−42 и 8 (846) 339−35−74.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Ирина Скупова стала советником Дмитрия Азарова
Глава ОКР допустил появление российского флага на Олимпиаде
Саакашвили объявили в розыск на Украине
СМИ: проект «атомного поезда» заморозили из-за нехватки средств
Госдума запретила вход в палату американским СМИ-иноагентам
Опубликован рейтинг туристической привлекательности регионов РФ
Гендиректора компании «КрасАвиа» заподозрили в получении взятки
Искусственный интеллект научили подделывать погоду
Спорт
МОК допустил на Игры в Пхёнчхане «Олимпийцев из России» Вместо национальных гимна и флага на церемониях награждения российских спортсменов будут использованы символы МОК
Авто
В России решили, что 130 км/ч безопаснее, чем 110 км/ч Но только при условии соблюдения участниками правил дорожного движения
Hi-Tech
Безрамочный смартфон по отличной цене появился в России Вытянутые экраны 18:9, которые позволяют сделать смартфоны почти безрамочными, плавно переехали в средний класс
Кино
Джоли пыталась спасти брак с Питтом с помощью съемок фильма Звезда призналась, что работа над драмой «Лазурный берег» была попыткой наладить отношения с мужем
Недвижимость
Земли и здания ушли по дешевке
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Советская вторичка дешевеет быстрее
Леди
Подворачиваете или заправляете? Какую обувь подобрать к джинсам Джинсы становятся ключевым предметом гардероба, и, как мы все знаем, заправлять их в сапоги не стоит. Как быть и что делать — читай в нашей статье
Дети
Рита Дакота рассказала о трудностях материнства Певица поделилась откровениями в своем блоге.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь