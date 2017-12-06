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11:53 (мск), источник: Новости Перми

Арестован водитель микроавтобуса, по вине которого погиб ребенок

5 декабря около шести вечера на дороге Кунгур-Соликамск двигался микроавтобус. На 195-ом километре он сбил троих детей в возрасте восьми и 11 лет. Один маленький пешеход погиб.

По информации ГУ МВД по Пермскому краю, за рулем микроавтобуса ГАЗ-32212 был мужчина 1966 года рождения. На момент происшествия дети переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате один из детей скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. Двое детей с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

Водитель ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Сейчас он арестован и заключен в изолятор временного содержания.

Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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