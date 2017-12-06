Арестован водитель микроавтобуса, по вине которого погиб ребенок

По информации ГУ МВД по Пермскому краю, за рулем микроавтобуса ГАЗ-32212 был мужчина 1966 года рождения. На момент происшествия дети переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.



В результате один из детей скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. Двое детей с травмами различной степени тяжести госпитализированы.



Водитель ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Сейчас он арестован и заключен в изолятор временного содержания.



Ему грозит до пяти лет лишения свободы.