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11:54 (мск), источник: "Российская газета"

В Омске школьница пострадала при взрыве мобильного телефона

Омская полиция начала проверку по факту взрыва мобильного телефона, в результате которого пострадала 11-летняя школьница. Инцидент произошел в одной из квартир по улице 20-го Партсъезда.

Сегодня в третьем часу ночи родители услышали громкий хлопок и крики из спальни дочери. Как выяснилось, взорвался мобильный телефон марки Samsung, который девочка оставила у себя в кровати. Пострадавшую доставили в больницу. Врачи диагностировали у нее ожоги лица, рук и живота.

— В настоящее время по данному факту проводится проверка, — сообщила «РГ» представитель УМВД России по Омской области Ольга Михайлова.

Ранее компания Samsung сообщала о том, что причиной воспламенений и взрывов смартфонов Samsung Galaxy Note 7 стали недочеты проектирования аккумуляторов и технологического процесса сборки устройства. В сообщении компании также отмечалось, что в России продажи Samsung Galaxy Note7 не начинались, а в тех странах, где продажи стартовали, смартфоны были отозваны.

Напомним, что вскоре после начала продаж Galaxy Note 7 (осенью 2016 года) пользователи новых смартфонов стали сообщать о воспламенениях и взрывах гаджетов. После этого была выпущена новая, безопасная серия, однако инциденты продолжались. В итоге в Samsung приняли решение остановить выпуск смартфонов.

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