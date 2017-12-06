В Омске школьница пострадала при взрыве мобильного телефона
Омская полиция начала проверку по факту взрыва мобильного телефона, в результате которого пострадала 11-летняя школьница. Инцидент произошел в одной из квартир по улице 20-го Партсъезда.
Омская полиция начала проверку по факту взрыва мобильного телефона, в результате которого пострадала 11-летняя школьница. Инцидент произошел в одной из квартир по улице 20-го Партсъезда.
Сегодня в третьем часу ночи родители услышали громкий хлопок и крики из спальни дочери. Как выяснилось, взорвался мобильный телефон марки Samsung, который девочка оставила у себя в кровати. Пострадавшую доставили в больницу. Врачи диагностировали у нее ожоги лица, рук и живота.
— В настоящее время по данному факту проводится проверка, — сообщила «РГ» представитель УМВД России по Омской области Ольга Михайлова.
Ранее компания Samsung сообщала о том, что причиной воспламенений и взрывов смартфонов Samsung Galaxy Note 7 стали недочеты проектирования аккумуляторов и технологического процесса сборки устройства. В сообщении компании также отмечалось, что в России продажи Samsung Galaxy Note7 не начинались, а в тех странах, где продажи стартовали, смартфоны были отозваны.
Напомним, что вскоре после начала продаж Galaxy Note 7 (осенью 2016 года) пользователи новых смартфонов стали сообщать о воспламенениях и взрывах гаджетов. После этого была выпущена новая, безопасная серия, однако инциденты продолжались. В итоге в Samsung приняли решение остановить выпуск смартфонов.