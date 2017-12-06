СК: Грузовик, сбивший 11-летнюю девочку у ТЦ «Замок», был без техосмотра

Источник: Комсомольская правда

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В Следственном комитете продолжается расследование страшной аварии на пешеходном переходе на проспекте Победителей, у ТЦ «Замок».

Напомним, 2 декабря грузовик наехал на людей, когда они переходили дорогу на зеленый свет. В итоге погибла 11-летняя девочка, еще четырех человек доставили в больницу.

На водителя грузовика завели уголовное дело по ч. 2 ст. 317 «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сейчас 55-летний мужчина находится под стражей.