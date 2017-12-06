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12:03 (мск), источник: УралПолит.ру

​Полиция и ФСБ задержали мужчину, «заминировавшего» вокзалы в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 декабря, ИА УралПолит.Ru. Сотрудники полиции и ФСБ задержали подозреваемого в ложном минировании вокзалов Екатеринбурга.

«Сотрудники оперативных служб полиции и ФСБ Екатеринбурга в ходе поисковых мероприятий вычислили и задержали очередного лжеминера. Подозреваемым оказался 33-летний судимый неработающий гражданин… проживающий в областном центре. 29 ноября 2017 года в 22.30 он по телефону сообщил о готовящемся преступлении на территории Северного автовокзала и Железнодорожного вокзала столицы Среднего Урала», — сообщил «УралПолит.Ru» пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, чтобы не подвергать возможной опасности работников и пассажиров вокзалов, всех попросили временно покинуть здания. Специалисты тщательно проверили служебные помещения вокзалов и прилегающую территорию.

«Опасных предметов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, к счастью, обнаружено не было. После окончания необходимых мероприятий, оба вокзала возобновили деятельность в обычном режиме. Сбоя в расписании движения транспортных средств не допущено», — сообщил официальный представитель свердловской полиции.

Задержанный признался во всем и заявил, что раскаивается. Он пояснил, что в тот день злоупотребил спиртным, что и стало причиной необдуманного поступка.

«В отношении подозреваемого сотрудниками полиции из подразделения дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание за подобное преступление составляет до 3 лет лишения свободы», — сказал Горелых.

До суда шутник будет находится на свободе. Он обязан являться по вызову в полицию.

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«УралПолит.Ru» сообщал, что 29 сентября этого года до полудня в уральской столице были эвакуированы резиденция губернатора, правительство, министерства строительства, образования и управления государственным имуществом, а также Торгово-промышленная палата, Федеральная налоговая службв и «СКБ-Контур» на улице Народной Воли. Здания были проверены, ничего взрывоопасного не обнаружили.

До этого 19 сентября неизвестные по электронной почте сообщили правоохранителям о минировании мэрии Екатеринбурга, городской цирк, здание Рубина и ТЦ «Гринвич». Сообщения также оказались ложными.

Отметим, что сообщения о минировании зданий по всей России начали поступать в начале сентября. На сегодняшний день атаке подверглись несколько десятков городов. Ущерб от действий лжеминеров составил 300 миллионов рублей.

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