Подозрение на метанол: в Верхней Пышме расследуют смерть двух женщин
СК проверяет информацию об отравлении алкоголем двух женщин в Верхней Пышме, сообщили в
СК проверяет информацию об отравлении алкоголем двух женщин в Верхней Пышме, сообщили в
Подробности произошедшего правоохранители пока не раскрывают. Между тем в соцсетях обсуждается версия, что две сестры употребили напиток, содержащий метанол.
Есть информация, что они праздновали день рождения в кафе. Одна из них скончалась в минувшую пятницу, вторую увезли в больницу, но в понедельник умерла и она.
По словам их подруги, женщины в четверг отдыхали в кафе «Русич» и могли отравиться водкой.