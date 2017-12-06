Подозрение на метанол: в Верхней Пышме расследуют смерть двух женщин

Подробности произошедшего правоохранители пока не раскрывают. Между тем в соцсетях обсуждается версия, что две сестры употребили напиток, содержащий метанол.

Есть информация, что они праздновали день рождения в кафе. Одна из них скончалась в минувшую пятницу, вторую увезли в больницу, но в понедельник умерла и она.