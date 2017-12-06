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12:06 (мск), источник: ЕАН

Подозрение на метанол: в Верхней Пышме расследуют смерть двух женщин

СК проверяет информацию об отравлении алкоголем двух женщин в Верхней Пышме, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Подробности произошедшего правоохранители пока не раскрывают. Между тем в соцсетях обсуждается версия, что две сестры употребили напиток, содержащий метанол.

Есть информация, что они праздновали день рождения в кафе. Одна из них скончалась в минувшую пятницу, вторую увезли в больницу, но в понедельник умерла и она.

По словам их подруги, женщины в четверг отдыхали в кафе «Русич» и могли отравиться водкой.

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