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12:24 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде ищут родителей заблудившейся восьмилетней девочки

Утром 6 декабря в полицию Кировского района случайные неравнодушные прохожие привели восьмилетнюю девочку, которая потерялась.

Как рассказал очевидец происшедшего по имени Александр, девочка сама подошла к женщине у дома № 92 на улице Кирова в Кировском районе и попросила о помощи. Она заблудилась. Александр, который оказался рядом, предложил свою помощь — он отвел малышку в близлежащее отделение полиции.

У девочки небольшая задержка в развитии речи. Но у нее удалось выяснить, что проживает она в матерью и дедушкой. Утром дед дал ей сто рублей и отправил на работу к маме. Но по пути малышка заблудилась и обратилась за помощью к прохожим.

Пока заявление о пропаже ребенка никто не подавал, уточнили в правоохранительных органах региона. Девочкой занимаются сотрудники районного отдела ПДН, она находится в РОВД Кировского района. Полиция уже ищет родителей маленькой «потеряшки».

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