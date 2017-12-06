В Волгограде ищут родителей заблудившейся восьмилетней девочки

Как рассказал очевидец происшедшего по имени Александр, девочка сама подошла к женщине у дома № 92 на улице Кирова в Кировском районе и попросила о помощи. Она заблудилась. Александр, который оказался рядом, предложил свою помощь — он отвел малышку в близлежащее отделение полиции.

У девочки небольшая задержка в развитии речи. Но у нее удалось выяснить, что проживает она в матерью и дедушкой. Утром дед дал ей сто рублей и отправил на работу к маме. Но по пути малышка заблудилась и обратилась за помощью к прохожим.