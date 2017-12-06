Преступника, который ранил ножом и ограбил пенсионерку, задержали в Иркутской области
Теперь ему грозит до 12 лет заключения.
Теперь ему грозит до 12 лет заключения.
На пожилую женщину напал грабитель в Нижнеилимском районе. В понедельник, 4 декабря, он пришел к дому пенсионерки с ножом и постучался. Когда женщина открыла дверь незнакомцу, он стал жестоко избивать ее и ударил ножом. Потом преступник забрал у беззащитной жертвы все деньги и сбежал. К счастью, пенсионерка выжила. Скоро за ней приехала бригада скорой помощи и увезла в больницу.
— Через два дня полицейские задержали 38-летнего грабителя в поезде, который следовал из Селезнево в Коршуниху, — рассказывают в
Как оказалось, мужчину уже судили за побои. Теперь на него завели новое уголовное дело, ему грозит до 12 лет в колонии.