Преступника, который ранил ножом и ограбил пенсионерку, задержали в Иркутской области

На пожилую женщину напал грабитель в Нижнеилимском районе. В понедельник, 4 декабря, он пришел к дому пенсионерки с ножом и постучался. Когда женщина открыла дверь незнакомцу, он стал жестоко избивать ее и ударил ножом. Потом преступник забрал у беззащитной жертвы все деньги и сбежал. К счастью, пенсионерка выжила. Скоро за ней приехала бригада скорой помощи и увезла в больницу.

— Через два дня полицейские задержали 38-летнего грабителя в поезде, который следовал из Селезнево в Коршуниху, — рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. — Он пытался замести следы, пересаживаясь в разный транспорт. Часть украденных денег, которую преступник еще не успел потратить, у него забрали, чтобы вернуть пенсионерке.