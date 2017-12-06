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12:17 (мск), источник: Комсомольская правда

Преступника, который ранил ножом и ограбил пенсионерку, задержали в Иркутской области

Теперь ему грозит до 12 лет заключения.

На пожилую женщину напал грабитель в Нижнеилимском районе. В понедельник, 4 декабря, он пришел к дому пенсионерки с ножом и постучался. Когда женщина открыла дверь незнакомцу, он стал жестоко избивать ее и ударил ножом. Потом преступник забрал у беззащитной жертвы все деньги и сбежал. К счастью, пенсионерка выжила. Скоро за ней приехала бригада скорой помощи и увезла в больницу.

— Через два дня полицейские задержали 38-летнего грабителя в поезде, который следовал из Селезнево в Коршуниху, — рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. — Он пытался замести следы, пересаживаясь в разный транспорт. Часть украденных денег, которую преступник еще не успел потратить, у него забрали, чтобы вернуть пенсионерке.

Как оказалось, мужчину уже судили за побои. Теперь на него завели новое уголовное дело, ему грозит до 12 лет в колонии.

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