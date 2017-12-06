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12:22 (мск), источник: ИА REGNUM

Виновник обрушения карусели в Калининграде оштрафован на 50 тыс. рублей

Администратор рухнувшей в прошлом году карусели в Центральном парке культуры и отдыха Калининграда оштрафован на 50 тысяч рублей.

Такое решение накануне вынес районный суд Калининграда, признав сотрудника парка в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья населения»).

Напомним, 10 сентября 2017 года в муниципальном парке отдыха на аттракционе «Вальс» сорвалась с металлических креплений кабинка-ракушка, в которой находились 27-летний мужчина и его семилетний сын.

В результате падения ребенок получил телесные повреждения средней тяжести, отцу причинен легкий вред здоровью. Женщина, оставшись зажатой в разрушившейся кабинке, не пострадала.

«Администратор предвидел возможность причинения вреда жизни и здоровью посетителей аттракциона, но самонадеянно рассчитывал на предотвращение подобного исхода развития событий, руководствуясь корыстными побуждениями и преследуя цель извлечения материальной выгоды от эксплуатации карусели», — сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном, а также полностью возместил причиненный моральный и материальный вред. В итоге суд вынес постановление об освобождении мужчины от уголовной ответственности с назначением ему судебного штрафа в размере 50 тысяч рублей.

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