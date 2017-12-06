Виновник обрушения карусели в Калининграде оштрафован на 50 тыс. рублей
Администратор рухнувшей в прошлом году карусели в Центральном парке культуры и отдыха Калининграда оштрафован на 50 тысяч рублей.
Администратор рухнувшей в прошлом году карусели в Центральном парке культуры и отдыха Калининграда оштрафован на 50 тысяч рублей.
Такое решение накануне вынес районный суд Калининграда, признав сотрудника парка в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья населения»).
Напомним, 10 сентября 2017 года в муниципальном парке отдыха на аттракционе «Вальс» сорвалась с металлических креплений
В результате падения ребенок получил телесные повреждения средней тяжести, отцу причинен легкий вред здоровью. Женщина, оставшись зажатой в разрушившейся кабинке, не пострадала.
«Администратор предвидел возможность причинения вреда жизни и здоровью посетителей аттракциона, но самонадеянно рассчитывал на предотвращение подобного исхода развития событий, руководствуясь корыстными побуждениями и преследуя цель извлечения материальной выгоды от эксплуатации карусели», — сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.
Подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном, а также полностью возместил причиненный моральный и материальный вред. В итоге суд вынес постановление об освобождении мужчины от уголовной ответственности с назначением ему судебного штрафа в размере 50 тысяч рублей.