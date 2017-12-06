В Казнете появилось видео драки с Ержаном Рашевым
В Казнете появилось видео драки с участием популярного блогера Ержана Рашева, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В Казнете появилось видео драки с участием популярного блогера Ержана Рашева, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По некоторым данным, потасовка произошла на съемках клипа Галымжана Молданазара, и человек с длинными волосами и в серебристом жакете — сам исполнитель в образе.
Мужчин пытаются разнять другие участники съемок. Однако представители Молданазара и сам Рашев не комментируют видеозапись. Причина конфликта пока неизвестна.
Отметим, что ранее в Instagram Ержана Рашева было опубликовано совместное фото с Галымжаном Молданазаром.