В Казнете появилось видео драки с Ержаном Рашевым

По некоторым данным, потасовка произошла на съемках клипа Галымжана Молданазара, и человек с длинными волосами и в серебристом жакете — сам исполнитель в образе.

Мужчин пытаются разнять другие участники съемок. Однако представители Молданазара и сам Рашев не комментируют видеозапись. Причина конфликта пока неизвестна.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/VwViGxe1kxI?wmode=opaque" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что ранее в Instagram Ержана Рашева было опубликовано совместное фото с Галымжаном Молданазаром.