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13:54 (мск), источник: Tengrinews

В Казнете появилось видео драки с Ержаном Рашевым

В Казнете появилось видео драки с участием популярного блогера Ержана Рашева, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По некоторым данным, потасовка произошла на съемках клипа Галымжана Молданазара, и человек с длинными волосами и в серебристом жакете — сам исполнитель в образе.

Мужчин пытаются разнять другие участники съемок. Однако представители Молданазара и сам Рашев не комментируют видеозапись. Причина конфликта пока неизвестна.

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Отметим, что ранее в Instagram Ержана Рашева было опубликовано совместное фото с Галымжаном Молданазаром.

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