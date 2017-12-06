Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Искалеченная войной горловчанка заставила замолчать ООН
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Тарасова призвала Мутко к ответу после решения МОК
В Совфеде отреагировали на решение МОК
Чулпан Хаматова прокомментировала сообщения об ее уходе из театра
Повышая рождаемость: кто и как сможет получить обещанные деньги? Государство будет платить пособие за рождение первенца
СМИ: Россию изгнали из МОК и обязали заплатить
СМИ США похвалили Россию за надувные танки
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Тарасова: Мутко должен попросить извинений и голову склонить
РФ обвинили в трате 1 млрд долларов на беженцев ЕС
Поклонники раскритиковали Бузову за выступление в «купальнике»
Нечего скрывать: Валерия позирует в коротком халате
Николь Кидман помолодела и похвасталась идеальными ногами - СМИ
Лолита танцем в аэропорту набрала 1 млн просмотров
Недвижимость Захарченко передадут Росимуществу
Как уничтожают наследие СССР (фото)
Фоторепортажи
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
12Белый дом Рождества
12:14 (мск), источник: Губерния онлайн

Четверо юных экстремистов отправились в следственный изолятор Хабаровска

Лидер организации вину не признал и заявил, что за взгляды не судят.

Центральный районный суд Хабаровска по ходатайству следствия арестовал организаторов и участников молодежной экстремистской группы, которые планировали напасть на административное здание и торговую точку. Дела рассматривали в отдельности — судья разбирался в роли каждого из четырех фигурантов, сообщает портал «Губерния».

Напомним, что, по данным следкома, сообщество националистического толка создали двое молодых людей, еще два человека примкнули к ним позже. Готовясь к «операциям», юноши учились стрелять из травматического и пневматического оружия, а также смешивали коктейли Молотова и тренировались их бросать. Фигурантов задержали в понедельник утром. Один из предполагаемых организаторов группировки заявил, что успел в ней разочароваться.

«В ходе обысков по местам проживания фигурантов изъяты: символика и атрибутика экстремистского сообщества, экстремистская литература, носители цифровой информации, средства связи, пневматическое оружие, макеты оружия, а также флаги нацистской Германии», — рассказала руководитель пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю Ирина Щёголева.

Фигуранты уголовного дела большую часть времени общались в Сети, на странице закрытой группы. Новеньких в нее принимали только после собеседования. Свою идеологию члены группы называли «национал-патриархатом».

Предполагаемый идеолог сообщества вину не признал: 19-летний юноша заявил, что группа не совершила ни одного преступления, а за взгляды не судят. Не признали себя экстремистами и остальные трое.

Учитывая улики и навыки, которыми овладели молодые люди за месяцы тренировок, судья решил поместить всех подозреваемых под стражу до окончания расследования. В перспективе им грозит до восьми лет колонии.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Экспозиция Хабаровского края стала лучшей на «Улице Дальнего Востока»
Как России оспорить решение об отстранении от Олимпиады
При попытке забрать Саакашвили пострадали 13 человек
Разработку «атомного поезда» остановили из-за нехватки средств
100 тысяч беженцев рохинджа переселят на необитаемый остров
Опубликован рейтинг туристической привлекательности регионов РФ
Роскачество назвало полезные и вредные колбасы
«Умеренный ад»: что классики думали о русской зиме
Спорт
МОК допустил на Игры в Пхёнчхане «Олимпийцев из России» Вместо национальных гимна и флага на церемониях награждения российских спортсменов будут использованы символы МОК
Авто
В России решили, что 130 км/ч безопаснее, чем 110 км/ч Но только при условии соблюдения участниками правил дорожного движения
Hi-Tech
Безрамочный смартфон по отличной цене появился в России Вытянутые экраны 18:9, которые позволяют сделать смартфоны почти безрамочными, плавно переехали в средний класс
Кино
Джоли пыталась спасти брак с Питтом с помощью съемок фильма Звезда призналась, что работа над драмой «Лазурный берег» была попыткой наладить отношения с мужем
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Москвичам продлили срок уплаты налога на имущество
Советская вторичка дешевеет быстрее
Леди
Подворачиваете или заправляете? Какую обувь подобрать к джинсам Джинсы становятся ключевым предметом гардероба, и, как мы все знаем, заправлять их в сапоги не стоит. Как быть и что делать — читай в нашей статье
Дети
Рита Дакота рассказала о трудностях материнства Певица поделилась откровениями в своем блоге.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь