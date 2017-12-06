Четверо юных экстремистов отправились в следственный изолятор Хабаровска

Центральный районный суд Хабаровска по ходатайству следствия арестовал организаторов и участников молодежной экстремистской группы, которые планировали напасть на административное здание и торговую точку. Дела рассматривали в отдельности — судья разбирался в роли каждого из четырех фигурантов, сообщает портал «Губерния».

Напомним, что, по данным следкома, сообщество националистического толка создали двое молодых людей, еще два человека примкнули к ним позже. Готовясь к «операциям», юноши учились стрелять из травматического и пневматического оружия, а также смешивали коктейли Молотова и тренировались их бросать. Фигурантов задержали в понедельник утром. Один из предполагаемых организаторов группировки заявил, что успел в ней разочароваться.

«В ходе обысков по местам проживания фигурантов изъяты: символика и атрибутика экстремистского сообщества, экстремистская литература, носители цифровой информации, средства связи, пневматическое оружие, макеты оружия, а также флаги нацистской Германии», — рассказала руководитель пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю Ирина Щёголева.

Фигуранты уголовного дела большую часть времени общались в Сети, на странице закрытой группы. Новеньких в нее принимали только после собеседования. Свою идеологию члены группы называли «национал-патриархатом».

Предполагаемый идеолог сообщества вину не признал: 19-летний юноша заявил, что группа не совершила ни одного преступления, а за взгляды не судят. Не признали себя экстремистами и остальные трое.