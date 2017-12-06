Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Искалеченная войной горловчанка заставила замолчать ООН
Успех диеты зависит от генов
Кадыров сделал заявление после отстранения РФ от Олимпиады
В Совфеде отреагировали на решение МОК
«Вина Мутко на 99%»: спортсмены и политики о решении МОК
Семья бросила дочь, оставив записку о месте встречи через 10 летОни увиделись спустя 22 года — дочь приехала в Китай из Америки
СМИ: Россию изгнали из МОК и обязали заплатить
СМИ США похвалили Россию за надувные танки
Новый внедорожник «Ламборгини»: цена от 15,2 млн рублей
С 1 декабря на авто должны стоять зимние шины
Очаровательная Валерия показала откровенное фото - СМИ
Геращенко винит РФ в трате 1 млрд $ на беженцев ЕС
Итальянский бренд представил платье из двух пакетов
Письма Греты Гарбо рассказали об одиночестве кинозвезды
Николь Кидман помолодела и похвасталась идеальными ногами - СМИ
Лолита танцем в аэропорту набрала 1 млн просмотров
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Как обновить интерьер к зиме
Фоторепортажи
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
12Белый дом Рождества
12:08 (мск), источник: Baikal-info.ru

Травмоцентры для помощи при ДТП планируют открыть в Еланцах, Баяндае и Киренске

Травматологические центры третьего уровня для оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях планируется создать в Киренске и в посёлках Еланцы, Баяндай, второго уровня — в посёлке Бохан.

Уровень аналогичного центра в Шелеховском районе за счёт приобретения оборудования планируется повысить с третьего до второго уровня. Об этом 6 декабря 2017 года рассказал министр здравоохранения региона Олег Ярошенко на заседании сессии Законодательного собрания.

Олег Ярошенко также напомнил, что сейчас в Иркутской области действует 24 таких травмоцентра: восемь — третьего уровня, девять — второго и семь — первого. Из них 19 относятся к федеральным трассам, пять — к региональным.

Депутат ЗС Андрей Микуляк поинтересовался, планируется ли организовать травмоцентр на трассе «Вилюй» в Братском районе, где «от больницы до больницы 270 километров». Министр такую возможность не исключил и предложил проанализировать это предложение.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Как России оспорить решение об отстранении от Олимпиады
При попытке забрать Саакашвили пострадали 13 человек
Разработку «атомного поезда» остановили из-за нехватки средств
100 тысяч беженцев рохинджа переселят на необитаемый остров
Опубликован рейтинг туристической привлекательности регионов РФ
Роскачество назвало полезные и вредные колбасы
«Умеренный ад»: что классики думали о русской зиме
Спорт
МОК допустил на Игры в Пхёнчхане «Олимпийцев из России» Вместо национальных гимна и флага на церемониях награждения российских спортсменов будут использованы символы МОК
Авто
В России решили, что 130 км/ч безопаснее, чем 110 км/ч Но только при условии соблюдения участниками правил дорожного движения
Hi-Tech
Безрамочный смартфон по отличной цене появился в России Вытянутые экраны 18:9, которые позволяют сделать смартфоны почти безрамочными, плавно переехали в средний класс
Кино
Джоли пыталась спасти брак с Питтом с помощью съемок фильма Звезда призналась, что работа над драмой «Лазурный берег» была попыткой наладить отношения с мужем
Недвижимость
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Леди
Подворачиваете или заправляете? Какую обувь подобрать к джинсам Джинсы становятся ключевым предметом гардероба, и, как мы все знаем, заправлять их в сапоги не стоит. Как быть и что делать — читай в нашей статье
Дети
Рита Дакота рассказала о трудностях материнства Певица поделилась откровениями в своем блоге.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь