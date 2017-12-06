Травмоцентры для помощи при ДТП планируют открыть в Еланцах, Баяндае и Киренске
Травматологические центры третьего уровня для оказания медицинской помощи пострадавшим в
Травматологические центры третьего уровня для оказания медицинской помощи пострадавшим в
Уровень аналогичного центра в Шелеховском районе за счёт приобретения оборудования планируется повысить с третьего до второго уровня. Об этом 6 декабря 2017 года рассказал министр здравоохранения региона Олег Ярошенко на заседании сессии Законодательного собрания.
Олег Ярошенко также напомнил, что сейчас в Иркутской области действует 24 таких травмоцентра: восемь — третьего уровня, девять — второго и семь — первого. Из них 19 относятся к федеральным трассам, пять — к региональным.
Депутат ЗС Андрей Микуляк поинтересовался, планируется ли организовать травмоцентр на трассе «Вилюй» в Братском районе, где «от больницы до больницы 270 километров». Министр такую возможность не исключил и предложил проанализировать это предложение.