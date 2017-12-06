Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Медведева ответила МОК на исключение российских олимпийцев
Интимная пластика: три реальные истории
Овечкин отреагировал на отстранение России от Олимпиады-2018
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Рудковская, Караулова и другие посетили светский ужин в Москве
«Лишить голоса» США призвали все страны мира разорвать отношения с КНДР
СМИ: Россию изгнали из МОК и обязали заплатить
СМИ США похвалили Россию за надувные танки
Новый внедорожник «Ламборгини»: цена от 15,2 млн рублей
С 1 декабря на авто должны стоять зимние шины
СМИ: актёр Еремеев вступился за сестру Карину Мишулину
Актера Еремеева признали сыном Спартака Мишулина
Итальянский бренд представил платье из двух пакетов
Письма Греты Гарбо рассказали об одиночестве кинозвезды
Николь Кидман помолодела и похвасталась идеальными ногами - СМИ
Лолита танцем в аэропорту набрала 1 млн просмотров
Недвижимость Захарченко передадут Росимуществу
Как уничтожают наследие СССР (фото)
Фоторепортажи
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
12Белый дом Рождества
12:07 (мск), источник: Baikal-info.ru

Китаянка поплатилась за попытку ввезти в Иркутск 8,5 млн рублей в сапогах

Только 10 тыс. долларов США вернули жительнице Китая, которая попыталась нелегально провезти из Пекина в Иркутск в сапогах 8,5 млн рублей и 5 503 юаня (сумма, эквивалентная 109 тыс. 135,79 долларов США).

Как сообщает 6 декабря 2017 года пресс-служба Октябрьского районного суда, остальные деньги поступят в доход России.

Гражданка КНР пыталась незаконно ввести деньги в Россию в начале 2016 года. Она знала, что при ней имеются наличные, сумма которых в пять раз превышает разрешённые к ввозу 10 тыс. долларов США, но не декларировала их. Китаянка, как говорится в пресс-релизе суда, надеялась на «беспечность и безалаберность сотрудников таможни», выбрала «зелёный» коридор, предназначенный для контроля за ввозом и вывозом товаров, не подлежащих обязательному письменному декларированию. Но таможенники обнаружили при женщине деньги. В суде китаянка призналась, что видела, как муж засовывал в её сапоги деньги, но понадеялась «на “китайский авось” и русскую безалаберность».

Уголовное дело в отношении незадачливой жительницы Поднебесной было прекращено, поскольку она раскаялась, признала вину.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Как России оспорить решение об отстранении от Олимпиады
При попытке забрать Саакашвили пострадали 13 человек
Разработку «атомного поезда» остановили из-за нехватки средств
100 тысяч беженцев рохинджа переселят на необитаемый остров
Опубликован рейтинг туристической привлекательности регионов РФ
Роскачество назвало полезные и вредные колбасы
«Умеренный ад»: что классики думали о русской зиме
Спорт
МОК допустил на Игры в Пхёнчхане «Олимпийцев из России» Вместо национальных гимна и флага на церемониях награждения российских спортсменов будут использованы символы МОК
Авто
В России решили, что 130 км/ч безопаснее, чем 110 км/ч Но только при условии соблюдения участниками правил дорожного движения
Hi-Tech
Безрамочный смартфон по отличной цене появился в России Вытянутые экраны 18:9, которые позволяют сделать смартфоны почти безрамочными, плавно переехали в средний класс
Кино
Джоли пыталась спасти брак с Питтом с помощью съемок фильма Звезда призналась, что работа над драмой «Лазурный берег» была попыткой наладить отношения с мужем
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Москвичам продлили срок уплаты налога на имущество
Советская вторичка дешевеет быстрее
Леди
Подворачиваете или заправляете? Какую обувь подобрать к джинсам Джинсы становятся ключевым предметом гардероба, и, как мы все знаем, заправлять их в сапоги не стоит. Как быть и что делать — читай в нашей статье
Дети
Рита Дакота рассказала о трудностях материнства Певица поделилась откровениями в своем блоге.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь