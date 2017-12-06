В Татарстане в ДТП со снегоуборочной машиной погиб человек
Накануне, 5 декабря, на трассе в Татарстане случилась смертельная авария. В поселке Ремплер Зеленодольского района автомобиль ВАЗ-21093 врезался в снегоуборочную машину.
Накануне, 5 декабря, на трассе в Татарстане случилась смертельная авария. В поселке Ремплер Зеленодольского района автомобиль ВАЗ-21093 врезался в снегоуборочную машину.
Как сообщили в МВД Татарстана, 19-летний водитель легковушки не учел погодные условия и не выбрал безопасную скорость. В результате чего он выехал на встречку. Там и произошло столкновение с дорожной спецтехникой.
В итоге 19-летний пассажир ВАЗа, находившийся на переднем сидении, от полученных травм скончался на месте. Сам водитель легковушки и еще два его 17-летних пассажира с травмами попали в больницу.
В МВД Татарстана отмечают, что водительский стаж у виновника аварии всего полгода и он уже трижды попадался на нарушении правил дорожного движения.
Напомним, еще одна смертельная авария в этот день случилась на трассе в Марий Эл.