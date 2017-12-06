В Татарстане в ДТП со снегоуборочной машиной погиб человек

Как сообщили в МВД Татарстана, 19-летний водитель легковушки не учел погодные условия и не выбрал безопасную скорость. В результате чего он выехал на встречку. Там и произошло столкновение с дорожной спецтехникой.

В итоге 19-летний пассажир ВАЗа, находившийся на переднем сидении, от полученных травм скончался на месте. Сам водитель легковушки и еще два его 17-летних пассажира с травмами попали в больницу.

В МВД Татарстана отмечают, что водительский стаж у виновника аварии всего полгода и он уже трижды попадался на нарушении правил дорожного движения.