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12:57 (мск), источник: Комсомольская правда

В Татарстане в ДТП со снегоуборочной машиной погиб человек

Накануне, 5 декабря, на трассе в Татарстане случилась смертельная авария. В поселке Ремплер Зеленодольского района автомобиль ВАЗ-21093 врезался в снегоуборочную машину.

Как сообщили в МВД Татарстана, 19-летний водитель легковушки не учел погодные условия и не выбрал безопасную скорость. В результате чего он выехал на встречку. Там и произошло столкновение с дорожной спецтехникой.

В итоге 19-летний пассажир ВАЗа, находившийся на переднем сидении, от полученных травм скончался на месте. Сам водитель легковушки и еще два его 17-летних пассажира с травмами попали в больницу.

В МВД Татарстана отмечают, что водительский стаж у виновника аварии всего полгода и он уже трижды попадался на нарушении правил дорожного движения.

Напомним, еще одна смертельная авария в этот день случилась на трассе в Марий Эл.

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