Двое пассажиров получили травмы при падении в волгоградских автобусах

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, все ДТП произошли 5 декабря. В 10:00 в «ЛиАЗе» на улице Лермонтова упал 61-летний пенсионер и получил травму головы. Около 16:10 пожилая женщина не удержалась на ногах в «ПАЗе», когда автобус ехал по улице Еременко. В результате ДТП оба пенсионера были доставлены в больницу.