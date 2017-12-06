Двое пассажиров получили травмы при падении в волгоградских автобусах
72-летняя женщина и 61-летний мужчина упали в двух автобусах в Краснооктябрьском районе Волгограда.
72-летняя женщина и 61-летний мужчина упали в двух автобусах в Краснооктябрьском районе Волгограда.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, все ДТП произошли 5 декабря. В 10:00 в «ЛиАЗе» на улице Лермонтова упал 61-летний пенсионер и получил травму головы. Около 16:10 пожилая женщина не удержалась на ногах в «ПАЗе», когда автобус ехал по улице Еременко. В результате ДТП оба пенсионера были доставлены в больницу.
Добавим, что в этот день в Красноармейском районе водитель «ПАЗа» сбил на проспекте Героев Сталинграда 62-летнего мужчину, пересекавшего переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП он с травмой был доставлен в медучреждение.