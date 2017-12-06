Из-за аварии в Калининграде остались без тепла дома на 14 улицах

Источник: Новый Калининград

Из-за срочных работ по ремонту тепловой сети до 14:00 будет приостановлено горячее водоснабжение и теплоснабжение ул. Белинского, 38−44, 53−63, 61, а, ул. Воздушной, 2−22, 21−31, пер. Воздушного, 4, 9−11, ул. Красносельской, 1−31, 2−12, 36−40, а, 56, 67, а, 67 б, 60, 45−51, 38, 38, а, ул. Менделеева, 2−12, 12, а, 13 (школа № 19), 18 (д/с № 2), пр-та Победы, 88−94, 130−142, 144 а-г, 189 б, ул. Радистов, 12, 14, 33, пер. Радистов, 2, ул. Глазунова, 7, 7а, 9−13, ул. Тенистой аллеи, 5−9, а, 13−19, ул. Мишина, 1, 8, ул. Брусничной, 2, 5−13, ул. Добролюбова, 25; до 17:00 — бул. Ф. Лефорта, 24.

Также в связи с ремонтными работами до 13:00 отключена электроэнергия по адресам: ул. Менделеева, 63, 91, 95а, 97, 99, 99, а, ул. С. Мишина, 76 (частный д/с), 85, 99, а, 123, а, ул. Столярная, 3, 10, 21, 25, 29−31, 33, 37, с/т «Весна», ул. Катина, с/т «Зарница», ул. Менделеева, с/т «Лето», ул. Роз, 3; до 17:00 — на ул. Красноармейской, 13−17, 25−29, ул. Б. Хмельницкого, 61, 61, а; с 13:30 до 18:00 — на ул. Багратиона, 99−107, 111, Ленинский пр-т, 88−94, пер. Серпуховский 2−12.