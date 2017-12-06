Спешащая на вызов машина скорой врезалась в столб в Бобруйске

В Минске у грузовика во время движения оторвалось колесо и сбило женщину на остановке

По информации издания, машина скорой с включенными мигалками и сиреной ехала в микрорайон № 6 на срочный вызов. Как пояснил водитель автомобиля, на кольце ГАЗель пропустил грузовик, а из-за него выехала Toyota Yaris, которая врезалась в машину медиков.