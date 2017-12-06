Спешащая на вызов машина скорой врезалась в столб в Бобруйске
МИНСК, 6 дек — Sputnik. Авария с участием автомобиля скорой медицинской помощи произошла в Бобруйске, медики спешили на срочный вызов, сообщило в среду издание «Коммерческий курьер».
МИНСК, 6 дек — Sputnik. Авария с участием автомобиля скорой медицинской помощи произошла в Бобруйске, медики спешили на срочный вызов, сообщило в среду издание «Коммерческий курьер».
ДТП произошло накануне около 21:00 на улице Минской районного центра.
По информации издания, машина скорой с включенными мигалками и сиреной ехала в микрорайон № 6 на срочный вызов. Как пояснил водитель автомобиля, на кольце ГАЗель пропустил грузовик, а
От удара по касательной скорая влетела в столб. В аварии никто из водителей и пассажиров машин не пострадал.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку.