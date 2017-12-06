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14:34 (мск), источник: Sputnik.by

Спешащая на вызов машина скорой врезалась в столб в Бобруйске

МИНСК, 6 дек — Sputnik. Авария с участием автомобиля скорой медицинской помощи произошла в Бобруйске, медики спешили на срочный вызов, сообщило в среду издание «Коммерческий курьер».

Источник: Sputnik.by
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ДТП произошло накануне около 21:00 на улице Минской районного центра.

По информации издания, машина скорой с включенными мигалками и сиреной ехала в микрорайон № 6 на срочный вызов. Как пояснил водитель автомобиля, на кольце ГАЗель пропустил грузовик, а из-за него выехала Toyota Yaris, которая врезалась в машину медиков.

От удара по касательной скорая влетела в столб. В аварии никто из водителей и пассажиров машин не пострадал.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку.

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