Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Бузова представила фильм «Zомбоящик» и спела
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Гениальные альтернативы покупным игрушкам для годовалого ребенка
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Поклонники раскритиковали Бузову за выступление в «купальнике»
«Лишить голоса» США призвали все страны мира разорвать отношения с КНДР
СМИ: Киркоров поддержит соперника России на «Евровидении 2018»
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017»
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Внебрачный сын Мишулина о сестре: Я помогу Карине
Актера Еремеева признали сыном Спартака Мишулина
Рудковская, Караулова и другие посетили светский ужин в Москве
Готова к морозам: Альбина Джанабаева позирует в роскошной шубе
Мутко должен извиниться «за унижение чести страны» - депутат ГД
СМИ: США решили подделать «смертоносное оружие» РФ
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Как обновить интерьер к зиме
Фоторепортажи
12Белый дом Рождества
8Суперлуние-2017
14:35 (мск), источник: БЕЛТА

Завершено расследование дела международной группы наркодилеров

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершено расследование дела международной группы наркоторговцев с незаконным доходом более Br1,38 млн. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Главным следственным управлением завершено расследование уголовного дела в отношении участников международной преступной группы, которая занималась незаконным оборотом психотропов и наркотиков. Правоохранители пресекли деятельность преступников, среди которых граждане Беларуси, России и Украины. Ряд из них был изобличен ранее и к этому моменту приговорен судебными органами Беларуси и России к различным срокам лишения свободы.

Читайте также
Из Украины по почте в Беларусь прислали кокаин

«За время деятельности участники группы незаконно распространили на территории Беларуси и России особо опасные психотропные вещества общей массой не менее 9 кг и опасные наркотики массой не менее 550 г. В результате незаконной деятельности получен доход на общую сумму более Br1,38 млн, — проинформировали в СК. — В ходе предварительного следствия наложен арест на имущество и деньги обвиняемых на общую сумму более Br265 тыс.».

Была установлена личность руководителя организованных групп — 29-летний житель Минска координировал деятельность нескольких интернет-магазинов, с помощью которых распространялись запрещенные вещества. «Получены данные о причастности к незаконному обороту психотропов и наркотиков еще ряда лиц — граждан Беларуси и Украины. Собранные в их отношении материалы стали основанием для возбуждения новых уголовных дел», — рассказали в СК.

По данным следствия, с 2013 по 2016 год в Беларуси и России действовало несколько организованных групп, занимавшихся незаконным сбытом особо опасных психотропных веществ и опасных наркотических средств. «Всего в ходе расследования уголовного дела дополнительно установлены личности девяти участников групп. Большая часть преступлений была совершена на территории Минска, Минской и Гродненской областей, — отметили в СК. — Также установлена причастность отдельных членов группы к сбыту в 2014 году психотропа в Гродно мужчине, который скончался после употребления запрещенного вещества».

Также в результате эффективного взаимодействия правоохранителей Беларуси и России пресечена деятельность лаборатории по изготовлению особо опасных психотропов, которая была создана преступной группой в Смоленске.

В ходе расследования в одном производстве соединено 56 уголовных дел, которые возбуждены по более чем 80 эпизодам противоправной деятельности. Проанализировано содержимое изъятой компьютерной техники обвиняемых, изучена их переписка. Приобщены к материалам уголовного дела результаты ряда экспертных исследований.

Действия всех девяти фигурантов по делу квалифицированы следствием по ч. 4 ст. 328 (незаконный оборот наркотических средств, особо опасных психотропных веществ в крупном размере, в составе организованной группы) УК Беларуси.

Троим из них, в том числе руководителю групп, дополнительно предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 144 (причинение смерти по неосторожности), ч. 3 ст. 328−1 (незаконное перемещение через Государственную границу Беларуси психотропных веществ) УК. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Названы лучшие белорусские дизайнеры моды
Тейлор Свифт шокировала фанатов располневшими ногами - фото
Как России оспорить решение об отстранении от Олимпиады
При попытке забрать Саакашвили пострадали 13 человек
В России разработали новые правила для интернет-покупок
100 тысяч беженцев рохинджа переселят на необитаемый остров
СМИ об отстранении России: «Просто выгнали лодырей вон»
Роскачество назвало полезные и вредные колбасы
«Умеренный ад»: что классики думали о русской зиме
Спорт
Вопрос дня. Олимпиада-2018 и сборная России: ехать или не ехать? Кто-то считает нейтральный флаг унижением, но есть и те, кто готов не послушаться президента Путина
Авто
В России решили, что 130 км/ч безопаснее, чем 110 км/ч Но только при условии соблюдения участниками правил дорожного движения
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Яковлева рассказала о бурных отношениях с Нагиевым на съемках Актеры вновь встретились на съемочной площадке «Елок новых»
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Москвичам продлили срок уплаты налога на имущество
Советская вторичка дешевеет быстрее
Леди
Подворачиваете или заправляете? Какую обувь подобрать к джинсам Джинсы становятся ключевым предметом гардероба, и, как мы все знаем, заправлять их в сапоги не стоит. Как быть и что делать — читай в нашей статье
Дети
Младшая дочь Ксении Бородиной растет совсем не похожей на нее По мнению пользователей Сети, девочка пошла в отца.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь