Завершено расследование дела международной группы наркодилеров

Главным следственным управлением завершено расследование уголовного дела в отношении участников международной преступной группы, которая занималась незаконным оборотом психотропов и наркотиков. Правоохранители пресекли деятельность преступников, среди которых граждане Беларуси, России и Украины. Ряд из них был изобличен ранее и к этому моменту приговорен судебными органами Беларуси и России к различным срокам лишения свободы.

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«За время деятельности участники группы незаконно распространили на территории Беларуси и России особо опасные психотропные вещества общей массой не менее 9 кг и опасные наркотики массой не менее 550 г. В результате незаконной деятельности получен доход на общую сумму более Br1,38 млн, — проинформировали в СК. — В ходе предварительного следствия наложен арест на имущество и деньги обвиняемых на общую сумму более Br265 тыс.».

Была установлена личность руководителя организованных групп — 29-летний житель Минска координировал деятельность нескольких интернет-магазинов, с помощью которых распространялись запрещенные вещества. «Получены данные о причастности к незаконному обороту психотропов и наркотиков еще ряда лиц — граждан Беларуси и Украины. Собранные в их отношении материалы стали основанием для возбуждения новых уголовных дел», — рассказали в СК.

По данным следствия, с 2013 по 2016 год в Беларуси и России действовало несколько организованных групп, занимавшихся незаконным сбытом особо опасных психотропных веществ и опасных наркотических средств. «Всего в ходе расследования уголовного дела дополнительно установлены личности девяти участников групп. Большая часть преступлений была совершена на территории Минска, Минской и Гродненской областей, — отметили в СК. — Также установлена причастность отдельных членов группы к сбыту в 2014 году психотропа в Гродно мужчине, который скончался после употребления запрещенного вещества».

Также в результате эффективного взаимодействия правоохранителей Беларуси и России пресечена деятельность лаборатории по изготовлению особо опасных психотропов, которая была создана преступной группой в Смоленске.

В ходе расследования в одном производстве соединено 56 уголовных дел, которые возбуждены по более чем 80 эпизодам противоправной деятельности. Проанализировано содержимое изъятой компьютерной техники обвиняемых, изучена их переписка. Приобщены к материалам уголовного дела результаты ряда экспертных исследований.

Действия всех девяти фигурантов по делу квалифицированы следствием по ч. 4 ст. 328 (незаконный оборот наркотических средств, особо опасных психотропных веществ в крупном размере, в составе организованной группы) УК Беларуси.