При попытке забрать Саакашвили из палаточного лагеря в Киеве пострадали 13 человек
Из них 11 — сотрудники правоохранительных органов, двое — гражданские.
Из них 11 — сотрудники правоохранительных органов, двое — гражданские.
Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU — Во время инцидента в палаточном городке у стен Верховной рады Украины, где находится
Установлено, что в результате инцидента пострадали 11 стражей порядка и двое гражданских лиц.
В среду утром во исполнение поручения Генпрокуратуры полиция и Служба безопасности Украины проводили мероприятия по розыску и задержанию Саакашвили в палаточном лагере в центре Киева. Правоохранительные органы подчеркнули, что во время розыска политика активисты провоцировали полицию.
По состоянию на 8:30 среды полиция сообщала, что в результате событий пострадали четыре правоохранителя.
В свою очередь народный депутат Егор Соболев, который вел утром в фейсбуке трансляцию из палаточного лагеря, заявил о девяти пострадавших участниках акции.
Накануне сторонники отбили Саакашвили у сотрудников СБУ, задержавших политика и сопровождавших его на допрос по уголовному делу. Генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил Саакашвили в получении денег от
Политика пытались задержать в рамках уголовного производства по части 1 статьи 256 УК Украины (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).