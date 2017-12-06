При попытке забрать Саакашвили из палаточного лагеря в Киеве пострадали 13 человек

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Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU — Во время инцидента в палаточном городке у стен Верховной рады Украины, где находится экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили, по данным на 10 утра среды пострадали 13 человек, сообщили в киевской полиции.

Установлено, что в результате инцидента пострадали 11 стражей порядка и двое гражданских лиц. Отдел коммуникации полиции Киева

В среду утром во исполнение поручения Генпрокуратуры полиция и Служба безопасности Украины проводили мероприятия по розыску и задержанию Саакашвили в палаточном лагере в центре Киева. Правоохранительные органы подчеркнули, что во время розыска политика активисты провоцировали полицию.

По состоянию на 8:30 среды полиция сообщала, что в результате событий пострадали четыре правоохранителя.

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В свою очередь народный депутат Егор Соболев, который вел утром в фейсбуке трансляцию из палаточного лагеря, заявил о девяти пострадавших участниках акции.

Накануне сторонники отбили Саакашвили у сотрудников СБУ, задержавших политика и сопровождавших его на допрос по уголовному делу. Генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил Саакашвили в получении денег от бизнес-окружения экс-президента страны Виктора Януковича. На эти средства, по версии генпрокурора, Саакашвили собирался устроить государственный переворот и захватить власть.