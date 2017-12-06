В Омске рецидивист по ночам воровал из офисов сейфы и кассы

Полиция раскрыла три кражи из офисов Левобережья. Каждый раз преступник поступал одинаково: отжимал пластиковые окна и залезал в офис, после чего взламывал кассовые аппараты или сейфы и забирал деньги. Всего он украл 210 тысяч рублей.

Вычислить вора удалось после того, как он попался на камеру видеонаблюдения, установленную рядом с элеватором на улице Семиреченской.