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12:31 (мск), источник: Om1.ru

В Омске рецидивист по ночам воровал из офисов сейфы и кассы

Мужчина отжимал окна и забирался в офис.

Полиция раскрыла три кражи из офисов Левобережья. Каждый раз преступник поступал одинаково: отжимал пластиковые окна и залезал в офис, после чего взламывал кассовые аппараты или сейфы и забирал деньги. Всего он украл 210 тысяч рублей.

Вычислить вора удалось после того, как он попался на камеру видеонаблюдения, установленную рядом с элеватором на улице Семиреченской.

32-летнего мужчину взяли под стражу по решению Кировского суда, поскольку, как оказалось, он не раз бывал за решеткой. Одна из судимостей связана с тем, что он сбежал из тюрьмы. Омичу предстоит вновь отправиться в колонию — ему грозит до 5 лет.

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