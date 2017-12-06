Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Искалеченная войной горловчанка заставила замолчать ООН
5 видов рака, которые встречаются чаще всего
Овечкин отреагировал на отстранение России от Олимпиады-2018
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Адвокат Родченкова: «Будет оглядываться всю оставшуюся жизнь»
Повышая рождаемость: кто и как сможет получить обещанные деньги? Государство будет платить пособие за рождение первенца
СМИ: Россию изгнали из МОК и обязали заплатить
СМИ США похвалили Россию за надувные танки
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Внебрачный сын Мишулина о сестре: Я помогу Карине
Актера Еремеева признали сыном Спартака Мишулина
Итальянский бренд представил платье из двух пакетов
Письма Греты Гарбо рассказали об одиночестве кинозвезды
Николь Кидман помолодела и похвасталась идеальными ногами - СМИ
Лолита танцем в аэропорту набрала 1 млн просмотров
Недвижимость Захарченко передадут Росимуществу
Как уничтожают наследие СССР (фото)
Фоторепортажи
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
12Белый дом Рождества
12:46 (мск), источник: UzReport.news

Возбуждено уголовное дело по факту использования ослиного мяса в колбасном цеху

Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила о возбуждении уголовного дела по факту использования ослиного мяса в колбасном цеху в Ташкенте.

Источник: UzReport.news
Читайте также
Советы эксперта: как выбрать качественную колбасу

В ходе совместного оперативного мероприятия, проведенного управлениями города Ташкента и Хорезмской области Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре, установлено, что из Хорезмской области в город Ташкент доставлено 69,6 кг ослиного мяса в целях их реализации цеху по производству мясной продукции «Шаршара», принадлежащего ООО «GOLD PREMIUM PRODUCT», расположенного в Алмазарском районе столицы.

Также установлено, что работниками цеха указанное мясо смешано с другими мясными продукциями и 275 кг мяса, находившегося в цехе, изъято в установленном порядке.

Согласно заключению соответствующих специалистов, изъятое мясо не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на привлечение к ответственности виновных лиц.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 UZREPORT TV и FUTBOL TV начинают трансляцию футбольных матчей нового сез...
В Узбекистане создается свободная туристская зона «Чарвак»
Как России оспорить решение об отстранении от Олимпиады
При попытке забрать Саакашвили пострадали 13 человек
Разработку «атомного поезда» остановили из-за нехватки средств
100 тысяч беженцев рохинджа переселят на необитаемый остров
Опубликован рейтинг туристической привлекательности регионов РФ
Роскачество назвало полезные и вредные колбасы
«Умеренный ад»: что классики думали о русской зиме
Спорт
МОК допустил на Игры в Пхёнчхане «Олимпийцев из России» Вместо национальных гимна и флага на церемониях награждения российских спортсменов будут использованы символы МОК
Авто
В России решили, что 130 км/ч безопаснее, чем 110 км/ч Но только при условии соблюдения участниками правил дорожного движения
Hi-Tech
Безрамочный смартфон по отличной цене появился в России Вытянутые экраны 18:9, которые позволяют сделать смартфоны почти безрамочными, плавно переехали в средний класс
Кино
Джоли пыталась спасти брак с Питтом с помощью съемок фильма Звезда призналась, что работа над драмой «Лазурный берег» была попыткой наладить отношения с мужем
Недвижимость
Земли и здания ушли по дешевке
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Историческую виллу Муссолини в городе Риччоне выставили на продажу
Леди
Подворачиваете или заправляете? Какую обувь подобрать к джинсам Джинсы становятся ключевым предметом гардероба, и, как мы все знаем, заправлять их в сапоги не стоит. Как быть и что делать — читай в нашей статье
Дети
Рита Дакота рассказала о трудностях материнства Певица поделилась откровениями в своем блоге.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь