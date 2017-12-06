Возбуждено уголовное дело по факту использования ослиного мяса в колбасном цеху

В ходе совместного оперативного мероприятия, проведенного управлениями города Ташкента и Хорезмской области Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре, установлено, что из Хорезмской области в город Ташкент доставлено 69,6 кг ослиного мяса в целях их реализации цеху по производству мясной продукции «Шаршара», принадлежащего ООО «GOLD PREMIUM PRODUCT», расположенного в Алмазарском районе столицы.