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13:04 (мск), источник: Комсомольская правда

В двух районах Новосибирска отключили электроэнергию из-за аварии

Света нет в Железнодорожном и Дзержинском районах.

В Новосибирске сегодня, 6 декабря, в двух районах города отключили электричество из-за случившейся аварии.

На данный момент нет света в Железнодорожном и Дзержинском районах. В частности аварийное отключение коснулось улиц: Альпийская, Барышевская, Техническая, 1905 года, Дмитрия Шамшурина, Железнодорожная, Нарымская, Обдорская, Советская и переулок Бурлинский Блокпост. Электричества там нет с 9:00 утра, в некоторых домах с 13:10 по местному времени.

Информация об отключении и возобновлении подачи электричества указана на портале «Мой Новосибирск». Подключение датировано сегодняшним числом, 6 декабря, в 20:00. На нескольких адресах свет дадут на четыре часа раньше: в 16.10.

Причину аварии в филиале «Новосибирские городские электрические сети» АО «РЭС» не комментируют, но отмечают, что в настоящий момент активно ведутся работы по подключению.

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