В Краснодаре женщина-полицейский задержала грабителя салона красоты

Женщина рассказала, что оставила свою сумку в зале и отлучилась на несколько минут, а когда вернулась, обнаружила пропажу своего имущества. По словам пострадавшей, в похищенной сумке находились деньги, старинная монета и золотые часы на общую сумму 50 тысяч рублей.

Правоохранители изучили записи с камеры видеонаблюдения, установленной в помещении организации, составили ориентировку на предполагаемого вора и передали ее наружным нарядам.

Спустя 20 минут злоумышленник был задержан старшим сержантом полиции Мариной Ольшанской. Сотрудница правоохранительных органов приняла решения доставить мужчину в отдел, однако возле входа в административное здание он неожиданно стал оказывать сопротивление. Девушка не дала задержанному скрыться, обездвижив его с помощью наручников.

При личном досмотре у ранее судимого 42-летнего краснодарца были изъяты похищенные денежные купюры и серебряная монета, заявительница опознала свое имущество. Подозреваемый в краже признался, что успел сбыть украденные часы в одном из ломбардов за 13 000 рублей. Со слов мужчины, вырученные деньги он планировал потратить на наркотические средства.

В отношении злоумышленника заведено уголовное дело, ему грозит до 5 лет лишения свободы.