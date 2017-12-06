Под Калининградом начали проверку после вспышки кишечной инфекции в детсаду

Источник: РИА Новости

Во вторник региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что с 30 ноября по 4 декабря клинические проявления кишечной инфекции зарегистрированы у 18 детей, шестерых из них госпитализировали в инфекционный стационар. Исследования показали, что причиной заболевания стала ротавирусная инфекция. Работа детсада приостановлена до выявления причин.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Калининградской области организовано проведение доследственной проверки, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщила Анисимова.