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12:54 (мск), источник: Volga News

Члены самарского наркокартеля сели в общей сложности на 125 лет

В Советском районном суде Самары вынесли приговор девяти членам организованного преступного сообщества, торговавшего героином на территории города.

По версии следствия, ОПС работало с июня 2013 г. по март 2015 года. За это время было продано как минимум 700 г героина и «отмыто» 278 млн руб., полученных от торговли наркотиками.

Как ранее сообщали в прокуратуре Советского района Самары, всего обвинение в причастности к ОПС было предъявлено 11 людям, двое из них признали вину, и их дела рассмотрели отдельно, а девять оставшихся выслушали приговор лишь недавно.

Интересно, что на скамье подсудимых в итоге оказались не все: следствие так и не вычислило одного из руководителей ОПС, который по делу проходит под именем Дмитрий. Второй предполагаемый руководитель, Николай Безгинов, утверждал, что никакого организованного сообщества не было. Да, торговали наркотиками, но процесс не был поставлен на широкую ногу.

Между тем, сотрудники подразделения по борьбе с нелегальным оборотом наркотиков выяснили: ОПС состояло из пяти обособленных подразделений, у каждого был свой «начальник», подчинявшийся лично Николаю Безгинову. Бухгалтерией занимался его же брат — Данил Безгинов. Наркокурьеры работали за зарплату, получая в месяц по 20 тыс. рублей. Постоянным клиентам делали скидки, давали «бонусные» граммы за «верность» и привлечение новых покупателей. Наркотики распространялись через тайники, деньги перечислялись на qiwi-кошельки.

Решением Советского районного суда все члены ОПС признаны виновными и получили реальные сроки лишения свободы. Как сообщает пресс-служба суда, Николая Безгинова приговорили к 19 годам, Андрея Шишкина — к 17 годам, Алексея Морозова — к 16 годам, Алексея Девятова и Максима Большакова — к 15 с половиной годам, Владимира Желейко — к 15 годам, Станислава Бутько — к 13 с половиной годам, Юрия Филиппова — к семи годам. Все они будут отбывать наказание в колонии строгого режима. А вот бухгалтер ОПС, он же — брат главаря Данил Безгинов получил шесть с половиной лет колонии общего режима.

Стороны еще могут обжаловать приговор.

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