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12:57 (мск), источник: Комсомольская правда

Иномарка врезалась в автобус в Борском районе: трое ранены

Авария произошла на автодороге «Линда — Спасское».

Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Нижегородской области во вторник, 5 декабря — в столкновении легкового автомобиля и рейсового автобуса пострадали три человека. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Авария произошла около 10:20 на четвертом километре автодороги «Линда — Спасское». 26-летний водитель автомобиля «Чери» со стажем восемь лет не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом «ПАЗ-3205».

В результате ДТП пострадали пассажиры «Чери» — три женщины в возрасте 81, 55 и 23 лет. Все они получили ушибы, а у старшей диагностирована закрытая травма грудной клетки. После осмотра женщин отпустили домой.

Напомним, три человека пострадали в аварии с участием самосвала и еще семи транспортных средств в Ленинском районе Нижнего Новгорода.

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