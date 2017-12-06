Иномарка врезалась в автобус в Борском районе: трое ранены
Авария произошла на автодороге «Линда — Спасское».
Авария произошла на автодороге «Линда — Спасское».
Серьезное
Авария произошла около 10:20 на четвертом километре автодороги «Линда — Спасское». 26-летний водитель автомобиля «Чери» со стажем восемь лет не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом «ПАЗ-3205».
В результате ДТП пострадали пассажиры «Чери» — три женщины в возрасте 81, 55 и 23 лет. Все они получили ушибы, а у старшей диагностирована закрытая травма грудной клетки. После осмотра женщин отпустили домой.
Напомним, три человека пострадали в аварии с участием самосвала и еще семи транспортных средств в Ленинском районе Нижнего Новгорода.