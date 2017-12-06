Смертельных аварий в Иркутской области стало меньше, чем в прошлом году
Количество таких ДТП снизилось на 3,8%
Количество таких ДТП снизилось на 3,8%
В этом году жители Иркутской области стали реже попадать в смертельные ДТП. С января по ноябрь в регионе произошло 3085 аварий, в которых 331 человек погиб, и еще почти четыре тысячи человек пострадали. В прошлом году за такое же время на дорогах области произошло на 2% больше аварий. А количество смертельных ДТП сократилось на 3,8%.
— Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Артур Сулейменов рассказал, что аварий становится меньше благодаря программе «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области» на 2017−2020 годы, — сообщает
На дорогах региона работают камеры, фиксирующие нарушения правил дорожного движения. С начала года это помогло оштрафовать уже более 456 тысяч автомобилистов на сумму 288 миллионов рублей.