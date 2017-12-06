Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Саакашвили –рядовой офицер ЦРУ: генерал рассказал об операции США
5 видов рака, которые встречаются чаще всего
«Голову склонить и извинения попросить»: Тарасова о Мутко
Глава МОК заявил об извинениях главы Олимпийского комитета РФ
Поклонники раскритиковали Бузову за выступление в «купальнике»
Повышая рождаемость: кто и как сможет получить обещанные деньги? Государство будет платить пособие за рождение первенца
Джоли пыталась спасти брак с Питтом с помощью съемок фильма
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу
Новый внедорожник «Ламборгини»: цена от 15,2 млн рублей
С 1 декабря на авто должны стоять зимние шины
Тарасова: Мутко должен ответить за решение МОК перед спортсменами
РФ обвинили в трате 1 млрд долларов на беженцев ЕС
Поклонники раскритиковали Бузову за выступление в «купальнике»
Нечего скрывать: Валерия позирует в коротком халате
Николь Кидман помолодела и похвасталась идеальными ногами - СМИ
Лолита танцем в аэропорту набрала 1 млн просмотров
Недвижимость Захарченко передадут Росимуществу
Как уничтожают наследие СССР (фото)
Фоторепортажи
8На Бали проснулся вулкан Агунг
12Задержание Михаила Саакашвили
13:01 (мск), источник: Комсомольская правда

Смертельных аварий в Иркутской области стало меньше, чем в прошлом году

Количество таких ДТП снизилось на 3,8%

Источник: Комсомольская правда

В этом году жители Иркутской области стали реже попадать в смертельные ДТП. С января по ноябрь в регионе произошло 3085 аварий, в которых 331 человек погиб, и еще почти четыре тысячи человек пострадали. В прошлом году за такое же время на дорогах области произошло на 2% больше аварий. А количество смертельных ДТП сократилось на 3,8%.

— Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Артур Сулейменов рассказал, что аварий становится меньше благодаря программе «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области» на 2017−2020 годы, — сообщает пресс-служба регионального правительства.

На дорогах региона работают камеры, фиксирующие нарушения правил дорожного движения. С начала года это помогло оштрафовать уже более 456 тысяч автомобилистов на сумму 288 миллионов рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Кремль: Россия не будет отвечать МОК на эмоциях
#ФАДНРоссии #ИгорьБаринов #молодежь #поколение
Как России оспорить решение об отстранении от Олимпиады
При попытке забрать Саакашвили пострадали 13 человек
Разработку «атомного поезда» остановили из-за нехватки средств
100 тысяч беженцев рохинджа переселят на необитаемый остров
Опубликован рейтинг туристической привлекательности регионов РФ
Роскачество назвало полезные и вредные колбасы
«Умеренный ад»: что классики думали о русской зиме
Спорт
МОК допустил на Игры в Пхёнчхане «Олимпийцев из России» Вместо национальных гимна и флага на церемониях награждения российских спортсменов будут использованы символы МОК
Авто
В России решили, что 130 км/ч безопаснее, чем 110 км/ч Но только при условии соблюдения участниками правил дорожного движения
Hi-Tech
Безрамочный смартфон по отличной цене появился в России Вытянутые экраны 18:9, которые позволяют сделать смартфоны почти безрамочными, плавно переехали в средний класс
Кино
Джоли пыталась спасти брак с Питтом с помощью съемок фильма Звезда призналась, что работа над драмой «Лазурный берег» была попыткой наладить отношения с мужем
Недвижимость
Земли и здания ушли по дешевке
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Историческую виллу Муссолини в городе Риччоне выставили на продажу
Леди
Подворачиваете или заправляете? Какую обувь подобрать к джинсам Джинсы становятся ключевым предметом гардероба, и, как мы все знаем, заправлять их в сапоги не стоит. Как быть и что делать — читай в нашей статье
Дети
Рита Дакота рассказала о трудностях материнства Певица поделилась откровениями в своем блоге.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь