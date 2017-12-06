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13:31 (мск), источник: БЕЛТА

В Минске у грузовика во время движения оторвалось колесо и сбило женщину на остановке

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске у грузовика во время движения оторвалось колесо и сбило женщину на остановке, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший инспектор ОГАИ Заводского РУВД Минска Анастасия Забавская.

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Инцидент произошел сегодня около 9.20 на Партизанском проспекте.

«По предварительной информации, у грузовой машины-контейнеровоза, которая ехала по проспекту со стороны улицы Кулешова в направлении улицы Жилуновича, на ходу отлетело одно из задних колес. Оно выкатилось на тротуар и сбило с ног 40-летнюю женщину на остановке общественного транспорта. Прибывшие на место медики диагностировали у пострадавшей черепно-мозговую травму. Женщина получила ушибленно-рваную рану лба — наложили четыре шва. Также ушиблены оба колена», — рассказала Анастасия Забавская.

По предварительным данным, водитель перед поездкой не проверил техническое состояние транспортного средства.

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