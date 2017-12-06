В Минске у грузовика во время движения оторвалось колесо и сбило женщину на остановке

«По предварительной информации, у грузовой машины-контейнеровоза, которая ехала по проспекту со стороны улицы Кулешова в направлении улицы Жилуновича, на ходу отлетело одно из задних колес. Оно выкатилось на тротуар и сбило с ног 40-летнюю женщину на остановке общественного транспорта. Прибывшие на место медики диагностировали у пострадавшей черепно-мозговую травму. Женщина получила ушибленно-рваную рану лба — наложили четыре шва. Также ушиблены оба колена», — рассказала Анастасия Забавская.