Кражу около 280 тысяч рублей из частного дома раскрыли в Ростовской области

Согласно информации ГУ МВД РФ по региону, о хищении денег заявила хозяйка одного из домов хутора Большая Кирсановка.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в краже был задержан 24-летний молодой человек, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Как выяснили правоохранители, подозреваемый проник в дом потерпевшей, повредив окно, нашел в одной из комнат коробку с деньгами и похитил их.