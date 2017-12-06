Кражу около 280 тысяч рублей из частного дома раскрыли в Ростовской области
Кражу около 280 тысяч рублей из частного дома раскрыли полицейские в
Кражу около 280 тысяч рублей из частного дома раскрыли полицейские в
Согласно информации ГУ МВД РФ по региону, о хищении денег заявила хозяйка одного из домов хутора Большая Кирсановка.
В ходе
Как выяснили правоохранители, подозреваемый проник в дом потерпевшей, повредив окно, нашел в одной из комнат коробку с деньгами и похитил их.
В настоящее время в отношении молодого человека завели уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемый заключен под стражу.