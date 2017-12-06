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13:43 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Кражу около 280 тысяч рублей из частного дома раскрыли в Ростовской области

Кражу около 280 тысяч рублей из частного дома раскрыли полицейские в Матвеево-Курганском районе Ростовской области.

Согласно информации ГУ МВД РФ по региону, о хищении денег заявила хозяйка одного из домов хутора Большая Кирсановка.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в краже был задержан 24-летний молодой человек, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Как выяснили правоохранители, подозреваемый проник в дом потерпевшей, повредив окно, нашел в одной из комнат коробку с деньгами и похитил их.

В настоящее время в отношении молодого человека завели уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемый заключен под стражу.

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