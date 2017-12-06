В Воронежской области число смертельных отравлений алкоголем снизилось на 24% за год
Количество случайных отравлений алкоголем, закончившихся смертью, снизилось в Воронежской области в 2017 году. В
Количество случайных отравлений алкоголем, закончившихся смертью, снизилось в Воронежской области в 2017 году. В
С января по октябрь 2017 года в регионе умерли 28,75 тыс. жителей. Смертность снизилась на 2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Чаще всего смерть возникала в результате болезней системы кровообращения (от них скончались 11,2 тыс. человек),
Рождаемость, по данным статистиков, уменьшилась на 10%. В
Контекст В Воронежской области с 2015 года действует пилотный проект взаимодействия с Росалкогольрегулированием. Состояние алкогольного рынка улучшилось по сравнению с 2012—2013 годом, когда обилие дешевого контрафактного алкоголя мешало добросовестным производителям выходить на рынок. В 2013—2014 году от алкогольного отравления умирали 19 человек на 100 тыс. населения.
Основные каналы распространения алкоголя в регионе — рынки, небольшие торговые точки и частные домовладения. Контрафактный алкоголь в регион чаще всего попадает из республик Северного Кавказа и Ставропольского края.
Сообщить о фактах незаконной торговли спиртосодержащей продукцией в Воронежской области можно по телефонам горячей линии: 8 (473) 228 37 21 (управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики) и 8 (473) 212 73 53 (департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области). Сотрудники регуправления Роспотребнадзора попросили жителей сообщать о продаже запрещенной спиртосодержащей продукции по горячей линии 8 800 700 92 84.