В Воронежской области число смертельных отравлений алкоголем снизилось на 24% за год

С января по октябрь 2017 года в регионе умерли 28,75 тыс. жителей. Смертность снизилась на 2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Чаще всего смерть возникала в результате болезней системы кровообращения (от них скончались 11,2 тыс. человек), из-за новообразований (около 3,6 тыс.), по внешним причинам (около 3,9 тыс.). Убийств произошло 49 — на 20% меньше, чем в январе-октябре — 2016. Количество самоубийств выросло за год на 11% и составило 315.

Рождаемость, по данным статистиков, уменьшилась на 10%. В январе-октябре 2017 года в Воронежской области родились около 18,8 тыс. детей. По данным регдепартамента труда и занятости, естественная убыль населения региона перекрывается за счет внешней миграции. По уровню рождаемости Воронежская область входит в тройку лидеров среди субъектов ЦФО, по темпам сохранения числа рождений занимает шестое место в ЦФО.

Контекст В Воронежской области с 2015 года действует пилотный проект взаимодействия с Росалкогольрегулированием. Состояние алкогольного рынка улучшилось по сравнению с 2012—2013 годом, когда обилие дешевого контрафактного алкоголя мешало добросовестным производителям выходить на рынок. В 2013—2014 году от алкогольного отравления умирали 19 человек на 100 тыс. населения.

Основные каналы распространения алкоголя в регионе — рынки, небольшие торговые точки и частные домовладения. Контрафактный алкоголь в регион чаще всего попадает из республик Северного Кавказа и Ставропольского края.