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13:57 (мск), источник: Вести Иркутск

Грузовик MAN опрокинулся в Ленинском районе Иркутска

ДТП случилось около трёх часов дня. Тягач «Ман» пытался въехать на территорию базы.

Источник: Вести Иркутск

Но манёвр у водителя не получился. Автомобиль не смог забраться на небольшой подъём и в результате опрокинулся. В кабине находился только шофёр. Он не пострадал. По словам мужчины, одной из причин ДТП стала погода.

— Какой манёвр совершали?
— Заворачивал сюда. Ну, стащило. И всё, перевернул.
— Гружёный автомобиль?
— Да, гружёный, — говорит водитель грузовика Александр.

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