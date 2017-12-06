Грузовик MAN опрокинулся в Ленинском районе Иркутска
ДТП случилось около трёх часов дня. Тягач «Ман» пытался въехать на территорию базы.
ДТП случилось около трёх часов дня. Тягач «Ман» пытался въехать на территорию базы.
Но манёвр у водителя не получился. Автомобиль не смог забраться на небольшой подъём и в результате опрокинулся. В кабине находился только шофёр. Он не пострадал. По словам мужчины, одной из причин ДТП стала погода.
— Какой манёвр совершали?
— Заворачивал сюда. Ну, стащило. И всё, перевернул.
— Гружёный автомобиль?
— Да, гружёный, — говорит водитель грузовика Александр.