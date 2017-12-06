Жители Ростовской области не хотят сообщать о взятках из-за собственной заинтересованности

Цифры такие: за десять месяцев нынешнего года выявлено 284 факта незаконного получения денег.

Правоохранители отмечают, жители Ростовской области не хотят сообщать о коррупционных преступлениях, а, в частности, взятках, из-за собственной заинтересованности. Другая причина — боятся дальнейшего преследования.

Как пояснил и. о. начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры РО Роман Барабаш, почти половина преступлений, связанных с получением взяток, выявлена среди сотрудников правоохранительных органов (автоинспекторы, участковые, оперативники, дознаватели), на втором месте — педагоги (16,3%), на третьем — медработники (10%).