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13:46 (мск), источник: Комсомольская правда

Жители Ростовской области не хотят сообщать о взятках из-за собственной заинтересованности

В «Дон-Медия» состоялась пресс-конференция, которая была посвящена Дню борьбы с коррупцией (отмечается 9 декабря). В ней приняли участие представители прокуратуры, полиции и следственного комитета.

Источник: Комсомольская правда

Цифры такие: за десять месяцев нынешнего года выявлено 284 факта незаконного получения денег.

Правоохранители отмечают, жители Ростовской области не хотят сообщать о коррупционных преступлениях, а, в частности, взятках, из-за собственной заинтересованности. Другая причина — боятся дальнейшего преследования.

Как пояснил и. о. начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры РО Роман Барабаш, почти половина преступлений, связанных с получением взяток, выявлена среди сотрудников правоохранительных органов (автоинспекторы, участковые, оперативники, дознаватели), на втором месте — педагоги (16,3%), на третьем — медработники (10%).

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