На замглавы крымского УФАС завели уголовное дело

По данным следствия, подозреваемый потребовал эти деньги от одной из организаций, участвующих в тендере, за то, чтобы поступившая на предприятие жалоба была рассмотрена в ее интересах. Взятку он потребовал через своих знакомых.
Дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки через посредника в особо крупном размере). Кроме того, ранее открыто уголовное дело против посредников — по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ.
В настоящее время чиновник задержан. Ведется расследование.
Как сообщалось, в ходе совместной операции сотрудники ФСБ и МВД задержали по подозрению во взяточничестве заместителя главы УФАС по Республике Крым и Севастополю Вячеслава Токарева.