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13:26 (мск), источник: РИА Крым

На замглавы крымского УФАС завели уголовное дело

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости Крым. В отношении заместителя руководителя управления ФАС по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в размере 3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следкома.

Источник: РИА "Новости"

По данным следствия, подозреваемый потребовал эти деньги от одной из организаций, участвующих в тендере, за то, чтобы поступившая на предприятие жалоба была рассмотрена в ее интересах. Взятку он потребовал через своих знакомых.

Дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки через посредника в особо крупном размере). Кроме того, ранее открыто уголовное дело против посредников — по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ.

В настоящее время чиновник задержан. Ведется расследование.

Как сообщалось, в ходе совместной операции сотрудники ФСБ и МВД задержали по подозрению во взяточничестве заместителя главы УФАС по Республике Крым и Севастополю Вячеслава Токарева.

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