В Гурьевске мужчина поджег свой автомобиль и арендованную квартиру

Полицейские задержали поджигателя на месте преступления. Зачем он поджег жилище и «Фольксваген Пассат», в полиции не уточняют. Подозреваемого поместили в специализированное медицинское учреждение. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога).