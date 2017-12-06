В Гурьевске мужчина поджег свой автомобиль и арендованную квартиру
В Гурьевске 61-летний мужчина поджег арендованную квартиру и собственный автомобиль. Об этом в среду сообщает
В Гурьевске 61-летний мужчина поджег арендованную квартиру и собственный автомобиль. Об этом в среду сообщает
Полицейские задержали поджигателя на месте преступления. Зачем он поджег жилище и «Фольксваген Пассат», в полиции не уточняют. Подозреваемого поместили в специализированное медицинское учреждение. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога).
Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, однако в конкретном случае, отметили в