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16:09 (мск), источник: Новый Калининград

В Гурьевске мужчина поджег свой автомобиль и арендованную квартиру

В Гурьевске 61-летний мужчина поджег арендованную квартиру и собственный автомобиль. Об этом в среду сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Источник: Новый Калининград

Полицейские задержали поджигателя на месте преступления. Зачем он поджег жилище и «Фольксваген Пассат», в полиции не уточняют. Подозреваемого поместили в специализированное медицинское учреждение. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога).

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, однако в конкретном случае, отметили в пресс-службе УМВД, к поджигателю могут применить принудительные меры медицинского характера.

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