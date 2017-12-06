В Кишиневе полиция задержала серийного автомобильного вора

Источник: Actualitati.md

По информации правоохранительных органов, мужчина причастен к кражам в автомобилях Toyota и Audi A6, которые были припаркованы в секторе Чеканы на улице М. Садовяну и бул. Мирча чел Бэтрын. Чтобы проникнуть в салон автомобилей, злоумышленник ломал боковые стекла.

В результате злодеяния, подозреваемый нанес ущерба владельцам автомобилей на сумму в 30 тысяч леев.