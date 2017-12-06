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15:08 (мск), источник: Actualitati.md

В Кишиневе полиция задержала серийного автомобильного вора

Сотрудники полиции задержали 43-летнего жителя Кишинева по подозрению в совершении серии автомобильных краж.

Источник: Actualitati.md

По информации правоохранительных органов, мужчина причастен к кражам в автомобилях Toyota и Audi A6, которые были припаркованы в секторе Чеканы на улице М. Садовяну и бул. Мирча чел Бэтрын. Чтобы проникнуть в салон автомобилей, злоумышленник ломал боковые стекла.

В результате злодеяния, подозреваемый нанес ущерба владельцам автомобилей на сумму в 30 тысяч леев.

Известно, что задержанный уже был ранее судим за подобные нарушения. Ему грозит штраф в размере от 13 000 до 27000 леев, 180−240 часов неоплачиваемого труда на пользу общества или лишение свободы на срок до 4 лет.

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