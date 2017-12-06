В Кишиневе полиция задержала серийного автомобильного вора
Сотрудники полиции задержали 43-летнего жителя Кишинева по подозрению в совершении серии автомобильных краж.
Сотрудники полиции задержали 43-летнего жителя Кишинева по подозрению в совершении серии автомобильных краж.
По информации правоохранительных органов, мужчина причастен к кражам в автомобилях Toyota и Audi A6, которые были припаркованы в секторе Чеканы на улице М. Садовяну и бул. Мирча чел Бэтрын. Чтобы проникнуть в салон автомобилей, злоумышленник ломал боковые стекла.
В результате злодеяния, подозреваемый нанес ущерба владельцам автомобилей на сумму в 30 тысяч леев.
Известно, что задержанный уже был ранее судим за подобные нарушения. Ему грозит штраф в размере от 13 000 до 27000 леев, 180−240 часов неоплачиваемого труда на пользу общества или лишение свободы на срок до 4 лет.