В Пермском крае машина, гружёная рулонами сена, повредила теплотрассу
Без тепла остались несколько зданий в одном из сёл Куединского района.
Без тепла остались несколько зданий в одном из сёл Куединского района.
Грузовой автомобиль, гружёный рулонами с сеном, повредил теплотрассу в селе Урталга Куединского района. Без тепла остались несколько здания, в том числе детский сад. Сейчас теплоснабжение в селе восстанавливают.
Как рассказали корреспонденту «АиФ-Прикамье» в администрации Куединского поселения, инцидент произошёл 5 ноября. Грузовик, который перевозил рулоны с сеном, проехал под теплотрассой, расположенной в селе Урталга. В результате, оказалась повреждена местная теплотрасса.
«Без тепла пока остаются ДК и административное здание. Теплоснабжения также нет в двух домах… В местном детском саду отопление восстановили. На месте аварии работают две бригады. К вечеру они должны полностью отремонтировать теплотрассу», — пояснил глава Куединского сельского поселения Павел Коноплёв.
После того, как теплоснабжение восстановят, подсчитают ущерб, который нанесла авария. Также будут устанавливать виновника происшествия.