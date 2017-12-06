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13:36 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае машина, гружёная рулонами сена, повредила теплотрассу

Без тепла остались несколько зданий в одном из сёл Куединского района.

Грузовой автомобиль, гружёный рулонами с сеном, повредил теплотрассу в селе Урталга Куединского района. Без тепла остались несколько здания, в том числе детский сад. Сейчас теплоснабжение в селе восстанавливают.

Как рассказали корреспонденту «АиФ-Прикамье» в администрации Куединского поселения, инцидент произошёл 5 ноября. Грузовик, который перевозил рулоны с сеном, проехал под теплотрассой, расположенной в селе Урталга. В результате, оказалась повреждена местная теплотрасса.

«Без тепла пока остаются ДК и административное здание. Теплоснабжения также нет в двух домах… В местном детском саду отопление восстановили. На месте аварии работают две бригады. К вечеру они должны полностью отремонтировать теплотрассу», — пояснил глава Куединского сельского поселения Павел Коноплёв.

На официальном портале правовой информации опубликован документ о распределнии финансирования. Так, согласно ему, Большереченский район получит свыше 6 миллионов, Москаленский — 7,8 миллиона, а Называевский — 5,6 миллиона. Как ранее сообщал «СуперОмск», две недели назад автобусы «Омскоблавтотранса» встали из-за блокировки топливных карт. Предприятие имеет многомиллионные долги за топливо перед поставщиком.

После того, как теплоснабжение восстановят, подсчитают ущерб, который нанесла авария. Также будут устанавливать виновника происшествия.

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