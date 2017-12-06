Следователи составили фоторобот подозреваемого в убийстве двух мужчин

В Перми следователи составили фоторобот мужчины, которого подозревают в убийстве двух прохожих.



Приметы подозреваемого: на вид 25−30 лет, рост 180−190 см, крепкого телосложения, славянской внешности, «альбинос» (волосы и брови белые, бледный цвет лица).



Напомним, в ночь на 22 ноября неизвестный в Кировском районе забил до смерти двух мужчин. Преступника до сих пор не нашли. Информацию о подозреваемом можно сообщить по телефонам 8−342−249−54−55, 271−85−85 или 02.