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14:02 (мск), источник: Новости Перми

Следователи составили фоторобот подозреваемого в убийстве двух мужчин

Неизвестный в конце ноября забил до смерти прохожих. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется розыск преступника.

В Перми следователи составили фоторобот мужчины, которого подозревают в убийстве двух прохожих.

Приметы подозреваемого: на вид 25−30 лет, рост 180−190 см, крепкого телосложения, славянской внешности, «альбинос» (волосы и брови белые, бледный цвет лица).

Напомним, в ночь на 22 ноября неизвестный в Кировском районе забил до смерти двух мужчин. Преступника до сих пор не нашли. Информацию о подозреваемом можно сообщить по телефонам 8−342−249−54−55, 271−85−85 или 02.

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