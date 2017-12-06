Подростка с партией наркотиков задержали в Уфе

Двое молодых людей 17 и 25 лет попались во время закладки наркотиков на улице Сагита Агиша. Патруль Росгвардии заметил парней, которые выходили из-за гаражей. Увидев стражей порядка, подозреваемые попытались сбежать, но были пойманы.

У задержанных в карманах и одежде нашли несколько пакетиков, готовых к реализации. В общей сложности при себе у них было 6 граммов синтетических наркотиков, что считается крупным размером.

Также у парней изъяли мобильные телефоны, в которых были сохранены адреса, где они разложили наркотики, и фотографии.