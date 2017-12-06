Подростка с партией наркотиков задержали в Уфе
В Уфе задержаны двое молодых людей с 6 граммами синтетических наркотиков. Один из задержанных несовершеннолетний, сообщает управление Росгвардии по Республике Башкортостан.
В Уфе задержаны двое молодых людей с 6 граммами синтетических наркотиков. Один из задержанных несовершеннолетний, сообщает управление Росгвардии по Республике Башкортостан.
Двое молодых людей 17 и 25 лет попались во время закладки наркотиков на улице Сагита Агиша. Патруль Росгвардии заметил парней, которые выходили
У задержанных в карманах и одежде нашли несколько пакетиков, готовых к реализации. В общей сложности при себе у них было 6 граммов синтетических наркотиков, что считается крупным размером.
Также у парней изъяли мобильные телефоны, в которых были сохранены адреса, где они разложили наркотики, и фотографии.
«Задержанные, ранее неоднократно судимые за кражи, грабежи и нанесение телесных повреждений граждане, переданы сотрудникам полиции. Решается вопрос о квалификации их деяний и возбуждении уголовного дела», — сообщили в