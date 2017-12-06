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14:05 (мск), источник: PROUFU.ru

Подростка с партией наркотиков задержали в Уфе

В Уфе задержаны двое молодых людей с 6 граммами синтетических наркотиков. Один из задержанных несовершеннолетний, сообщает управление Росгвардии по Республике Башкортостан.

Двое молодых людей 17 и 25 лет попались во время закладки наркотиков на улице Сагита Агиша. Патруль Росгвардии заметил парней, которые выходили из-за гаражей. Увидев стражей порядка, подозреваемые попытались сбежать, но были пойманы.

У задержанных в карманах и одежде нашли несколько пакетиков, готовых к реализации. В общей сложности при себе у них было 6 граммов синтетических наркотиков, что считается крупным размером.

Также у парней изъяли мобильные телефоны, в которых были сохранены адреса, где они разложили наркотики, и фотографии.

«Задержанные, ранее неоднократно судимые за кражи, грабежи и нанесение телесных повреждений граждане, переданы сотрудникам полиции. Решается вопрос о квалификации их деяний и возбуждении уголовного дела», — сообщили в пресс-службе Росгвардии.

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